https://sputnik-georgia.ru/20230217/zaschita-saakashvili-reshila-povremenit-s-obrascheniem-v-espch-274982223.html

Защита Саакашвили решила повременить с обращением в ЕСПЧ

Защита Саакашвили решила повременить с обращением в ЕСПЧ

Адвокаты решили дождаться решения Тбилисского апелляционного суда 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T21:25+0400

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2023-02-17T21:25+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

тбилисский апелляционный суд

еспч

тбилисский городской суд

шалва хачапуридзе

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Адвокаты осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили отложить обращение в Европейский суд по правам человека до решения Тбилисского апелляционного суда по делу об отмене или отсрочке наказания для их подзащитного, заявил правозащитник Шалва Хачапуридзе журналистам. Сразу после того, как Тбилисский городской суд отказался отменить или отсрочить наказание для Саакашвили в виде лишения свободы на шесть лет, его адвокаты заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ для принятия ограничительной меры до принятия окончательного решения. При этом он не исключил, что апелляция может принести результат. "Мы подождем Тбилисский апелляционный суд и примем соответственное решение. В любом случае на сегодня реальность такова, что не исключено, что Тбилисский апелляционный суд изменит это решение", - сказал Хачапуридзе. Потеря веса не повод для прецедента – Кобахидзе об иске Саакашвили в ЕСПЧ>>Основанием для таких предположений является диагноз Саакашвили "кахексия", который экс-президенту поставили в клинике "Вивамеди", где он проходит лечение, отметил он. "Саакашвили было отказано на основании показаний Нино Надирадзе (директор "Вивамеди" - ред.) – якобы Саакашвили не хочет есть. В то же время сама клиника "Вивамеди" подтвердила диагноз "кахексия", который поставили грузинские и американские эксперты. Соответственно, Тбилисский городской суд опирался на ложную информацию", - сказал Хачапуридзе. По его словам, диагноз "кахексия" является основанием для отсрочки или отмены наказания согласно приказу министра здравоохранения. При этом адвокат отметил, что, если Тбилисский апелляционный суд примет решение об отсрочке, Саакашвили отправится на лечение за границу. "В случае отсрочки произойдет его незамедлительный перевод на лечение за границу. Несколько европейских стран выразили готовность отправить специальный медицинский самолет, и его отправят в ведущие европейские клиники", - отметил Хачапуридзе. При этом он отметил, что у адвокатов есть план действий и на случай отказа, защита пока не будет его озвучивать, однако в намерениях - исчерпать все ресурсы правового решения внутри страны. "Резолюция Европарламента – вершина цинизма" – глава парламента Грузии>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, тбилисский апелляционный суд, еспч, тбилисский городской суд, шалва хачапуридзе