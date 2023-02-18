https://sputnik-georgia.ru/20230218/dom-yustitsii-ustranil-nepoladki--274986730.html

Дом юстиции устранил неполадки

Дом юстиции устранил неполадки

Проблемы с оказанием услуг возникли накануне из-за глобальных технических неполадок, независящих от Дома юстиции 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T09:35+0400

2023-02-18T09:35+0400

2023-02-18T09:39+0400

дом юстиции

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271821873_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ccc34147feb8d86821a0850bc9286773.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В филиалах Дома юстиции, единого центра предоставления государственных сервисов, устранили неполадки c оказанием ряда услуг, возникшие накануне, говорится в сообщении ведомства.Дом юстиции объяснил проблемы с услугами Агентства публичного реестра, Национального архива Грузии, Национального бюро исполнения и Палаты нотариусов Грузии независящими от него глобальными техническими неполадками.Документы личности в Грузии будут более защищенными>>В результате оперативного вмешательства Агентства цифрового управления все неисправности устранены, сообщили в Доме юстиции.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дом юстиции, грузия, новости