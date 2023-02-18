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Дом юстиции устранил неполадки
Дом юстиции устранил неполадки
Проблемы с оказанием услуг возникли накануне из-за глобальных технических неполадок, независящих от Дома юстиции 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T09:35+0400
2023-02-18T09:35+0400
2023-02-18T09:39+0400
дом юстиции
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В филиалах Дома юстиции, единого центра предоставления государственных сервисов, устранили неполадки c оказанием ряда услуг, возникшие накануне, говорится в сообщении ведомства.Дом юстиции объяснил проблемы с услугами Агентства публичного реестра, Национального архива Грузии, Национального бюро исполнения и Палаты нотариусов Грузии независящими от него глобальными техническими неполадками.Документы личности в Грузии будут более защищенными>>В результате оперативного вмешательства Агентства цифрового управления все неисправности устранены, сообщили в Доме юстиции.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дом юстиции, грузия, новости
дом юстиции, грузия, новости
Дом юстиции устранил неполадки
09:35 18.02.2023 (обновлено: 09:39 18.02.2023)
Проблемы с оказанием услуг возникли накануне из-за глобальных технических неполадок, независящих от Дома юстиции
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В филиалах Дома юстиции, единого центра предоставления государственных сервисов, устранили неполадки c оказанием ряда услуг, возникшие накануне, говорится в сообщении ведомства.
Дом юстиции объяснил проблемы с услугами Агентства публичного реестра, Национального архива Грузии, Национального бюро исполнения и Палаты нотариусов Грузии независящими от него глобальными техническими неполадками.
В результате оперативного вмешательства Агентства цифрового управления все неисправности устранены, сообщили в Доме юстиции.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.