https://sputnik-georgia.ru/20230218/gruziya-na-puti-v-es-vitse-prezident-evrokomissii-otsenil-progress-274985935.html

Грузия на пути в ЕС: вице-президент Еврокомиссии оценил прогресс

Грузия на пути в ЕС: вице-президент Еврокомиссии оценил прогресс

В 2023 году Грузия рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вопрос выполнения Грузией 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз стал главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Как сообщили в администрация правительства, на встрече Гарибашвили с Боррелем было подчеркнуто, что в отчете ЕК положительно оцениваются усилия Грузии по тем направлениям, которые обеспечивают законодательную и институциональную совместимость с ЕС, а это показало, что страна однозначно является лидером в вопросе секторальных реформ. На встрече также было отмечено, что большая часть 12 условий полностью выполнена, а часть законодательных актов отправлена в Венецианскую комиссию. "Глава правительства отметил, что для страны на пути вступления в Евросоюз следующим этапом является получение статуса кандидата", - сообщает администрация правительства. Между тем, сам вице-президент Еврокомиссии, который также является верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, комментируя встречу с Гарибашвили отметил, что на встрече шла речь о необходимых достижениях в программе реформ Грузии и ее пути в ЕС."Мы также продолжим укреплять наши отношения и будем вместе укреплять устойчивость Грузии и защищать европейскую безопасность", - написал Боррель в Twitter. Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии>>Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя встречу Гарибашвили и Борреля, отметил оптимистический настрой по поводу получения Грузией статуса кандидата в ЕС. "Разговор был очень позитивным, и хочу сказать, что он был пронизан большим оптимизмом, что дает и нам, и ЕС большую надежду и стимул продолжать, с одной стороны, работу, а с другой стороны, что Грузия в этом году получит статус кандидата", - сказал Дарчиашвили журналистам. Встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом Еврокомиссии прошла в рамках 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности.Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью. Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия