https://sputnik-georgia.ru/20230203/gruziya-sokhranyaet-liderstvo-po-vsem-parametram--glava-mid-gruzii-274526740.html

Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии

Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии

В отчете Еврокомиссии Грузия получили положительную оценку по 26 из 32 направлений 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Еврокомиссия признала значительный прогресс, достигнутый Грузией – по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. По словам главы МИД Грузии, указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений, Грузия получила положительную оценку по 26. В отчете положительно оцениваются усилия, предпринимаемые Грузией в тех направлениях, которые обеспечивают законодательную и институциональную совместимость страны с Евросоюзом, тем самым еще раз показывая, что Грузия является явным лидером в плане секторальных реформ, отметил глава МИД. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>>"Указанный отчет является еще одним ясным доказательством тому, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата и по всем параметрам сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции", – заявил Дарчиашвили. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 12 приоритетов, определенных Советом Европы для Грузии, успешно выполняются, большая часть из которых выполнена в полном объеме, часть законодательных актов направлена для заключения в Венецианскую комиссию. А также есть несколько приоритетов, где просто невозможно добиться прогресса без участия и сотрудничества оппозиции. "Однако и здесь мы надеемся, что европейская интеграция страны является национальным приоритетом для всех политических сил, и они внесут свой вклад в это историческое дело, именуемое членством страны в Евросоюзе", – отметил Дарчиашвили.Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер>> Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, илья дарчиашвили, новости, еврокомиссия, совет европы