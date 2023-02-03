https://sputnik-georgia.ru/20230203/gruziya-sokhranyaet-liderstvo-po-vsem-parametram--glava-mid-gruzii-274526740.html
Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии
Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии
В отчете Еврокомиссии Грузия получили положительную оценку по 26 из 32 направлений 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T13:42+0400
2023-02-03T13:42+0400
2023-02-03T14:03+0400
политика
грузия
илья дарчиашвили
новости
еврокомиссия
совет европы
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Еврокомиссия признала значительный прогресс, достигнутый Грузией – по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. По словам главы МИД Грузии, указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений, Грузия получила положительную оценку по 26. В отчете положительно оцениваются усилия, предпринимаемые Грузией в тех направлениях, которые обеспечивают законодательную и институциональную совместимость страны с Евросоюзом, тем самым еще раз показывая, что Грузия является явным лидером в плане секторальных реформ, отметил глава МИД. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>>"Указанный отчет является еще одним ясным доказательством тому, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата и по всем параметрам сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции", – заявил Дарчиашвили. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 12 приоритетов, определенных Советом Европы для Грузии, успешно выполняются, большая часть из которых выполнена в полном объеме, часть законодательных актов направлена для заключения в Венецианскую комиссию. А также есть несколько приоритетов, где просто невозможно добиться прогресса без участия и сотрудничества оппозиции. "Однако и здесь мы надеемся, что европейская интеграция страны является национальным приоритетом для всех политических сил, и они внесут свой вклад в это историческое дело, именуемое членством страны в Евросоюзе", – отметил Дарчиашвили.Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер>> Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, илья дарчиашвили, новости, еврокомиссия, совет европы
политика, грузия, илья дарчиашвили, новости, еврокомиссия, совет европы
Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии
13:42 03.02.2023 (обновлено: 14:03 03.02.2023)
В отчете Еврокомиссии Грузия получили положительную оценку по 26 из 32 направлений
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Еврокомиссия признала значительный прогресс, достигнутый Грузией – по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.
Еврокомиссия обнародовала отчет
по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль.
По словам главы МИД Грузии, указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений, Грузия получила положительную оценку по 26.
"Однозначно должен заявить, что, как и ожидалось, отчет довольно позитивный, и значительный прогресс Грузии признан Еврокомиссией почти по всем направлениям", – заявил Дарчиашвили на брифинге.
В отчете положительно оцениваются усилия, предпринимаемые Грузией в тех направлениях, которые обеспечивают законодательную и институциональную совместимость страны с Евросоюзом, тем самым еще раз показывая, что Грузия является явным лидером в плане секторальных реформ, отметил глава МИД.
"Указанный отчет является еще одним ясным доказательством тому, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата и по всем параметрам сохраняет лидерство в плане проведения реформ в рамках евроинтеграции", – заявил Дарчиашвили.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 12 приоритетов, определенных Советом Европы для Грузии, успешно выполняются, большая часть из которых выполнена в полном объеме, часть законодательных актов направлена для заключения в Венецианскую комиссию. А также есть несколько приоритетов, где просто невозможно добиться прогресса без участия и сотрудничества оппозиции.
"Однако и здесь мы надеемся, что европейская интеграция страны является национальным приоритетом для всех политических сил, и они внесут свой вклад в это историческое дело, именуемое членством страны в Евросоюзе", – отметил Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.