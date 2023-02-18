https://sputnik-georgia.ru/20230218/mozhno-poteryat-doverie---mvf-obrushilsya-s-kritikoy-na-deputatov-gruzinskoy-mechty-274990250.html

Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты"

Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда резко раскритиковала попытки депутатов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая... 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T16:59+0400

2023-02-18T16:59+0400

2023-02-18T16:59+0400

грузия

политика

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк

мвф

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда резко раскритиковала попытки депутатов правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" изменить структуру Совета Национального банка Грузии. Депутаты правящей партии инициировали увеличение числа исполнителей в Совете Нацбанка, состоящем из девяти человек, с четырех до пяти. Переубедить их удалось только после вмешательства руководства Нацбанка.Миссия отмечает, что любое изменение структуры Нацбанка требует наблюдения и существенных консультаций, чтобы не мешать доверию и независимости Нацбанка.Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>Ранее Нацбанк Грузии выступил с аргументом, что в случае принятия инициативы будет нарушен баланс в Совете, и, соответственно, это повлияет на независимость его решений.На сегодняшний день в Совете Нацбанка из девяти человек четыре исполнителя - президент и три вице-президента.Изменения в закон "О Национальном банке Грузии"Согласно первоначальному законопроекту должна была появиться новая должность - первого вице-президента Нацбанка, который исполнял бы обязанности президента регулятора в случае его отсутствия. Таким образом в Совете Нацбанка, состоящем из девяти человек, количество исполнителей должно было увеличиться с четырех до пяти.Парламент Грузии учел недовольство Национального банка Грузии касательно планируемого увеличения количества исполнителей в Совете НБГ и принял альтернативные поправки.Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года>>Согласно новой версии законопроекта состав совета Национального банка останется неизменным, однако один из трех вице-президентов станет первым вице-президентом, и именно он в случае необходимости будет выполнять функции президента.В таком виде поправки были утверждены в первом чтении 83 голосами.Авторы поправок, шесть депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", объяснили свою инициативу необходимостью четкого определения, кто будет исполнять обязанности главы Национального банка после истечения в марте полномочий Кобы Гвенетадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк, мвф