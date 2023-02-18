https://sputnik-georgia.ru/20230218/novyy-zakon-o-roznichnoy-torgovle-poyavitsya-v-gruzii-274988768.html

Новый закон о розничной торговле появится в Грузии

Новый закон о розничной торговле появится в Грузии

Новый законопроект будет соответствовать европейскому законодательству 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T15:00+0400

2023-02-18T15:00+0400

2023-02-18T15:20+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271948864_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_d54e51acc0827288191c3ea356898dc9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Власти Грузии подготовят новый проект закона о розничной торговле совместно с бизнесом и дистрибьюторами, говорится в сообщении министерства финансов по итогам встречи экономической команды правительства с представителями сетевых продовольственных магазинов и поставщиками. На сегодняшний день в Грузии цены на продовольствие устанавливает бизнес. При этом окончательная цена на продовольствие формируется сразу из нескольких факторов, среди которых цена закупки продукта, стоимость транспортировки и доставки до магазина. По данным министерства финансов, новый законопроект будет соответствовать европейскому законодательству и коснется в том числе цен на продовольствие. Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров>>Вопрос цен стал главной темой встречи с дистрибьюторами и руководителями крупных сетевых магазинов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале февраля раскритиковал импортеров продуктов питания за наценку, которую они делают на свой товар, и потребовал исправить ситуацию. По данным правительства, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50% до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%. Сговор не исключен – эксперт о высоких ценах на продукты в Грузии>>Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. На мировом рынке продовольствия после взлета цен в марте 2022 года цены снижаются. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня. Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. При этом значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе составило 147,4 пункта, что незначительно (на 0,1 процента) превышает декабрьский показатель и на 6,7 пункта (4,8 процента) выше показателя за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии