https://sputnik-georgia.ru/20230218/premer-gruzii-v-myunkhene-saakashvili---prestupnik-on-ne-stoit-vyshe-zakona-274996992.html

Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона

Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона

Премьер Грузии рассказал о ситуации вокруг осужденного бывшего президента страны Михаила Саакашвили 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T22:58+0400

2023-02-18T22:58+0400

2023-02-18T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Никто в Грузии не будет стоять выше закона, в том числе осужденный экс-президент Михаил Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Тема Саакашвили стала особо актуальна в мировом сообществе на фоне резолюции Европарламента с требованием освобождения экс-президента Грузии из тюрьмы. Он отметил, что экс-президент совершил ряд преступлений и вина его доказана. "Саакашвили совершил тяжкие преступления, начиная с убийства Гиргвлиани, избиения бывшего парламентария. Частная телекомпания "Имеди" была захвачена спецназом во время его правления. И он провел два дня в контейнере, когда приехал из Одессы в Грузию, чтобы совершить революцию", - сказал Гарибашвили. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>В то же время он отметил, что государство делает все для обеспечения здоровья экс-президента. При этом он назвал кадры с похудевшим Саакашвили игрой на публику. "Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер. Правительство Грузии делает все возможное, оказывая максимальную поддержку", - сказал Гарибашвили, при этом отметив, что власти предложили его семье привезти любого врача из любой клиники мира, если ему действительно необходимо лечение.Кроме того, премьер-министр Грузии назвал неверной информацию о состоянии здоровья Саакашвили. "Вы, наверное, видели много ложной информации, распространяемой лоббистскими компаниями семьи Саакашвили. Например, назову один факт: в прошлом месяце стало известно, что его семья заплатила один миллион долларов за проведение агрессивной кампании в СМИ по всему миру", - сказал Гарибашвили. То, что вы слышите, то, что вы видите на видео, в социальных сетях, не является реальностью, отметил глава правительства. Премьер-министр Грузии также сделал акцент на революционных планах Саакашвили, ради которых он приехал из Украины в Грузию 29 сентября 2021 года, которые, по его словам, провалились. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания. Дело об отсрочке или отмене наказания в ближайшее время рассмотрит Тбилисский апелляционный суд. Тбилисский горсуд принял решение отказать адвокатам, посчитав их доказательства недостоверными. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили