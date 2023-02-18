https://sputnik-georgia.ru/20230218/v-gruzii-prodolzhayutsya-spory-vokrug-proekta-zakona-ob-inoagentakh-274993351.html

В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах"

В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах"

Законопроект предусматривает регистрацию всех некоммерческих юрлиц и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T20:11+0400

2023-02-18T20:11+0400

2023-02-18T20:21+0400

грузия

политика

ираклий кадагишвили

яго хвичия

грузинская мечта

шалва папуашвили

аналитика

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинские политики уже неделю обсуждают новый проект закона "О прозрачности иностранного влияния", замечания есть как у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", так и у оппозиции. Законопроект инициировало общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство. Он предполагает появление в грузинском законодательстве нового термина "агент иностранного влияния". По предварительной информации, под этот термин попадут все неправительственные организации и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. При этом все агенты будут обязаны отчитываться о доходах. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>Сам законопроект вызвал вопросы даже у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". При этом он отметил, что в самой сути создания реестра нет ничего плохого. "Почему должна быть тревожна прозрачность источников финансирования неправительственного сектора и их подотчетность", - задал вопрос Кадагишвили. Отчет о доходах не означает угрозы сути НПО, считает политик. Для грузинской оппозиции законопроект неприемлем, так как, по их мнению, он направлен на создание антизападных настроений в Грузии, ведь основную часть грантов НПО получают именно от западных стран. Неприемлемым проект оказался даже для тех партий, которые сотрудничают с "Грузинской мечтой" по разным вопросам. Поддержать законопроект уже отказались партия "Для Грузии" и партия "Гирчи". "Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США>>"Я призываю "Грузинскую мечту" принять этот законопроект, взяв на себя ответственность, и открыто продемонстрировать то направление, которое она хочет с точки зрения развития страны, для нас он неприемлем", - сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.20:17Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители правящей партии "Грузинская мечта" пока не знают деталей новой законодательной инициативы и этот вопрос будет рассмотрен в формате большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, ираклий кадагишвили, яго хвичия, грузинская мечта, шалва папуашвили, аналитика