https://sputnik-georgia.ru/20230222/v-gruzii-prodolzhayutsya-spory-vokrug-proekta-zakona-ob-inoagentakh-274993351.html
В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах"
В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах"
Законопроект предусматривает регистрацию всех некоммерческих юрлиц и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T20:11+0400
2023-02-22T20:11+0400
2023-02-28T10:15+0400
грузия
политика
ираклий кадагишвили
яго хвичия
грузинская мечта
шалва папуашвили
аналитика
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинские политики уже неделю обсуждают новый проект закона "О прозрачности иностранного влияния", замечания есть как у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", так и у оппозиции. Законопроект инициировало общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство. Он предполагает появление в грузинском законодательстве нового термина "агент иностранного влияния". По предварительной информации, под этот термин попадут все неправительственные организации и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. При этом все агенты будут обязаны отчитываться о доходах. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>Сам законопроект вызвал вопросы даже у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". При этом он отметил, что в самой сути создания реестра нет ничего плохого. "Почему должна быть тревожна прозрачность источников финансирования неправительственного сектора и их подотчетность", - задал вопрос Кадагишвили. Отчет о доходах не означает угрозы сути НПО, считает политик. Для грузинской оппозиции законопроект неприемлем, так как, по их мнению, он направлен на создание антизападных настроений в Грузии, ведь основную часть грантов НПО получают именно от западных стран. Неприемлемым проект оказался даже для тех партий, которые сотрудничают с "Грузинской мечтой" по разным вопросам. Поддержать законопроект уже отказались партия "Для Грузии" и партия "Гирчи". "Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США>>"Я призываю "Грузинскую мечту" принять этот законопроект, взяв на себя ответственность, и открыто продемонстрировать то направление, которое она хочет с точки зрения развития страны, для нас он неприемлем", - сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.20:17Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители правящей партии "Грузинская мечта" пока не знают деталей новой законодательной инициативы и этот вопрос будет рассмотрен в формате большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, ираклий кадагишвили, яго хвичия, грузинская мечта, шалва папуашвили, аналитика
грузия, политика, ираклий кадагишвили, яго хвичия, грузинская мечта, шалва папуашвили, аналитика
В Грузии продолжаются споры вокруг проекта закона об "иноагентах"
20:11 22.02.2023 (обновлено: 10:15 28.02.2023)
Законопроект предусматривает регистрацию всех некоммерческих юрлиц и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинские политики уже неделю обсуждают новый проект закона "О прозрачности иностранного влияния", замечания есть как у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", так и у оппозиции.
Законопроект инициировало общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство. Он предполагает появление в грузинском законодательстве нового термина "агент иностранного влияния". По предварительной информации, под этот термин попадут все неправительственные организации и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. При этом все агенты будут обязаны отчитываться о доходах.
Сам законопроект вызвал вопросы даже у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Слово "агент" режет слух", - сказал депутат правящей силы Ираклий Кадагишвили.
При этом он отметил, что в самой сути создания реестра нет ничего плохого.
"Почему должна быть тревожна прозрачность источников финансирования неправительственного сектора и их подотчетность", - задал вопрос Кадагишвили.
Отчет о доходах не означает угрозы сути НПО, считает политик.
Для грузинской оппозиции законопроект неприемлем, так как, по их мнению, он направлен на создание антизападных настроений в Грузии, ведь основную часть грантов НПО получают именно от западных стран.
"Это прямой шаг против наших партнеров, против западного будущего нашей страны. Все это служит тому, чтобы посеять неприятие западных партнеров в обществе", - сказал один из лидеров партии "Лело для Грузии" Леван Самушия.
Неприемлемым проект оказался даже для тех партий, которые сотрудничают с "Грузинской мечтой" по разным вопросам. Поддержать законопроект уже отказались партия "Для Грузии" и партия "Гирчи".
"Я призываю "Грузинскую мечту" принять этот законопроект, взяв на себя ответственность, и открыто продемонстрировать то направление, которое она хочет с точки зрения развития страны, для нас он неприемлем", - сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.20:17
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители правящей партии "Грузинская мечта" пока не знают деталей новой законодательной инициативы и этот вопрос будет рассмотрен в формате большинства.