https://sputnik-georgia.ru/20230219/proekty-na-chernom-more-i-put-v-es---chto-obsudili-premer-gruzii-s-glavoy-evrokomissii-274997934.html
Проекты на Черном море и путь в ЕС - что обсудили премьер Грузии с главой Еврокомиссии
Проекты на Черном море и путь в ЕС - что обсудили премьер Грузии с главой Еврокомиссии
Премьер Грузии проводит ряд встреч на высоком уровне в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности 19.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-19T00:14+0400
2023-02-19T00:14+0400
2023-02-19T00:20+0400
грузия
экономика
политика
черное море
урсула фон дер ляйен
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
европа
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Проекты прокладки электрокабеля и интернет кабеля, которые должны соединить Грузию и ЕС через Черное море, стали одной из главных тем встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Анализ проекта электрокабеля по дну Черного моря завершится в 2023 году>>Помимо перспективы совместных проектов, по данным администрации правительства, на встрече также обсуждался вопрос интеграции Грузии в ЕС. Премьер-министр предоставил Председателю Еврокомиссии подробную информацию о процессе реализации 12 условий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС. "На встрече премьер-министр выразил надежду, что Европейская комиссия под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен продолжит поддерживать Грузию, и в этом году будет принято еще одно историческое решение – предоставить Грузии заслуженный статус кандидата" - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью. Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств.Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Что касается исторического проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря, то правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта". Технико-экономический анализ исторического проекта завершится в 2023 году.Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей.Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт, протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
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грузия, экономика, политика, черное море, урсула фон дер ляйен, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, европа
грузия, экономика, политика, черное море, урсула фон дер ляйен, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, европа
Проекты на Черном море и путь в ЕС - что обсудили премьер Грузии с главой Еврокомиссии
00:14 19.02.2023 (обновлено: 00:20 19.02.2023)
Премьер Грузии проводит ряд встреч на высоком уровне в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Проекты прокладки электрокабеля и интернет кабеля, которые должны соединить Грузию и ЕС через Черное море, стали одной из главных тем встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции безопасности.
Помимо перспективы совместных проектов, по данным администрации правительства, на встрече также обсуждался вопрос интеграции Грузии в ЕС.
Премьер-министр предоставил Председателю Еврокомиссии подробную информацию о процессе реализации 12 условий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС.
"На встрече премьер-министр выразил надежду, что Европейская комиссия под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен продолжит поддерживать Грузию, и в этом году будет принято еще одно историческое решение – предоставить Грузии заслуженный статус кандидата" - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью.
Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств.
Что касается исторического проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря, то правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта". Технико-экономический анализ исторического проекта завершится в 2023 году.
Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей.
Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт, протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.