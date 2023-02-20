https://sputnik-georgia.ru/20230220/badri-esebua-v-sude---kak-proshlo-pervoe-zasedanie-s-uchastiem-obvinyaemogo-275055452.html

Бадри Эсебуа в суде - как прошло первое заседание с участием обвиняемого

Бадри Эсебуа в суде - как прошло первое заседание с участием обвиняемого

Прокуратура настаивает на проведении психиатрической экспертизы 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T18:07+0400

2023-02-20T18:07+0400

2023-02-20T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа заявил со скамьи подсудимых о своей невиновности, а прокурор ходатайствовала о проведении психиатрической экспертизы. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. В ходе судебного заседания, на котором Эсебуа впервые присутствовал, прокурор также ходатайствовала о взятии образцов голоса и запаха подсудимого. Согласно материалам дела, во время захвата банка злоумышленник был в маске, соответственно, заложники не могли его видеть. Ограбление "Банка Грузии" - Эсебуа обвинил полицию в подбросе улик>>Адвокаты Эсебуа попросили время на ознакомление с ходатайствами. Следующее судебное заседание назначено на 22 февраля. Защита обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" заявила, что его главной целью является освобождение брата Бидзины Эсебуа из тюрьмы. Бадри Эсебуа считает, что его брат невиновен и сидит в тюрьме "из-за ультиматума".Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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