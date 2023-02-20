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Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект об "агентах иностранного влияния"
Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект об "агентах иностранного влияния"
Авторы уверены, что предложенный ими законопроект лучше американского и российского законов 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T22:57+0400
2023-02-20T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции и США. По мнению авторов законопроекта - депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа" - открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.Оппозиционеры в один голос стали говорить, что все это дело рук правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?>>Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".Глава парламента Грузии заступился за законопроект о иноагентах>>По предварительной информации, под категорию "агента иностранного влияния" попадут все НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Единственная цель нашего законопроекта – обеспечение полной прозрачности иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта
Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект об "агентах иностранного влияния"
22:57 20.02.2023 (обновлено: 00:00 21.02.2023)
Авторы уверены, что предложенный ими законопроект лучше американского и российского законов
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции и США.
По мнению авторов законопроекта - депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа" - открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Оппозиционеры в один голос стали говорить, что все это дело рук правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".
По предварительной информации, под категорию "агента иностранного влияния" попадут все НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа.
Единственная цель нашего законопроекта – обеспечение полной прозрачности иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.