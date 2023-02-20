https://sputnik-georgia.ru/20230220/gruzinskaya-mechta-otkazalas-ot-poezdki-na-ukrainu-po-priglasheniyu-rady--275038612.html

"Грузинская мечта" отказалась от поездки на Украину по приглашению Рады

"Грузинская мечта" отказалась от поездки на Украину по приглашению Рады

В правящей партии объяснили, почему отказались ехать на Украину по приглашению Рады 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T15:22+0400

2023-02-20T15:22+0400

2023-02-20T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" отказались от поездки на Украину несмотря на официальное приглашение от Рады по случаю годовщины конфликта. Информацию о том, что депутаты от "Грузинской мечты" получили приглашение и отказались от поездки, озвучил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе."Да, нас, определенных лиц из нашей делегации, пригласили 24 февраля на Украину, однако мы отказываемся", - заявил депутат от правящей партии Ираклий Заркуа журналистам."Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины>>По словам депутата, пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта, а также из-за ситуации, связанной с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как желание действующих властей Грузии свести с ним счеты и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден".К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона>>Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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