https://sputnik-georgia.ru/20230220/nashi-interesy-ne-sovpadayut--ministr-yustitsii-gruzii-o-saakashvili-275018884.html

"Наши интересы не совпадают" – министр юстиции Грузии о Саакашвили

"Наши интересы не совпадают" – министр юстиции Грузии о Саакашвили

Глава Минюста Грузии прокомментировал состояние здоровья осужденного бывшего президента страны 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T11:39+0400

2023-02-20T11:39+0400

2023-02-20T11:39+0400

грузия

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы покинуть пенитенциарное учреждение, отметил министр. Глава Минюста отметил, что всем, кого интересуют вопросы, связанные как с состоянием здоровья, так и с правовым положением Саакашвили, им всегда предоставляют информацию. Состояние Саакашвили ухудшилось: медики рассказали подробности>>"Все, кто интересуется этим вопросом, вся Грузия и действительно весь мир знает, что он находится в частной клинике. Нужно лечение? Государство дает ему такую возможность. Он находится в больнице под постоянным наблюдением врачей", – подчеркнул Брегадзе. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, михаил саакашвили, тбилисский городской суд