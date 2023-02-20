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Правительство придумало, как снизить цены на продовольствие в Грузии
Правительство придумало, как снизить цены на продовольствие в Грузии
Гарибашвили подчеркнул, что не хочет искусственного вмешательства государства в работу бизнеса 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T16:16+0400
2023-02-20T16:16+0400
2023-02-20T16:29+0400
экономика
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новости
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Обеспечить разумные цены на продовольствие в Грузии помогут законодательные изменения, которые будут приняты с учетом директивы Евросоюза, касающейся справедливой торговли, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Две недели назад Гарибашвили поручил трем министерствам экономики, сельского хозяйства и финансов провести встречи с импортерами и ритейлерами и выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%. К вопросу активно подключилось Агентство конкуренции. По его словам, эти правила порождают "серьезные, легитимные вопросы". "Нигде в Европе эти правила не апробированы. Эти вопросы отрегулированы в странах Евросоюза, в целом в западных странах. Поэтому по моему заданию министерство экономики подготовит соответствующий законопроект, который будет касаться евродирективы о справедливой торговле", - отметил Гарибашвили.Премьер выразил надежду, что парламент, который уже озвучил свое одобрение, примет законопроект. Параллельно продолжится работа с импортерами и представителями больших торговых сетей. Новый закон о розничной торговле появится в Грузии>>"Будет грубо какое-то искусственное вмешательство с нашей стороны. Поэтому мы нашли выход: практику, которую уже имеет Европа, мы перенесем в нашу страну", - сказал Гарибашвили. По его словам, новое законодательство установит справедливые правила."Естественно, для нас очень важно, чтобы цени сократились, основные продукты не продавались по неразумным, высоким маржам. Это, естественно, отразится на нашем населении, нашем народе", - отметил Гарибашвили.Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50% до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров>>Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Правительство придумало, как снизить цены на продовольствие в Грузии
16:16 20.02.2023 (обновлено: 16:29 20.02.2023)
Гарибашвили подчеркнул, что не хочет искусственного вмешательства государства в работу бизнеса
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Обеспечить разумные цены на продовольствие в Грузии помогут законодательные изменения, которые будут приняты с учетом директивы Евросоюза, касающейся справедливой торговли, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Две недели назад Гарибашвили поручил трем министерствам экономики, сельского хозяйства и финансов провести встречи с импортерами и ритейлерами и выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%. К вопросу активно подключилось Агентство конкуренции.
"Естественно, это неприемлемо. Мы сейчас начали активную работу над тем, как решить этот вопрос. Первое - мы услышали разъяснения импортеров, что 70-80% - это не их прибыль, а это в определенной степени зависит от неких правил ритейла, то есть крупных сетей", - сказал Гарибашвили.
По его словам, эти правила порождают "серьезные, легитимные вопросы".
"Нигде в Европе эти правила не апробированы. Эти вопросы отрегулированы в странах Евросоюза, в целом в западных странах. Поэтому по моему заданию министерство экономики подготовит соответствующий законопроект, который будет касаться евродирективы о справедливой торговле", - отметил Гарибашвили.
Премьер выразил надежду, что парламент, который уже озвучил свое одобрение, примет законопроект.
Параллельно продолжится работа с импортерами и представителями больших торговых сетей.
"Будет грубо какое-то искусственное вмешательство с нашей стороны. Поэтому мы нашли выход: практику, которую уже имеет Европа, мы перенесем в нашу страну", - сказал Гарибашвили.
По его словам, новое законодательство установит справедливые правила.
"Естественно, для нас очень важно, чтобы цени сократились, основные продукты не продавались по неразумным, высоким маржам. Это, естественно, отразится на нашем населении, нашем народе", - отметил Гарибашвили.
Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50% до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.
Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.