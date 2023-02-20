https://sputnik-georgia.ru/20230220/predstavitel-mid-rf-sravnila-zelenskogo-i-saakashvili-275050403.html

Представитель МИД РФ сравнила Зеленского и Саакашвили

Представитель МИД РФ сравнила Зеленского и Саакашвили

Мария Захарова прокомментировала визит президента США Джо Байдена в Киев 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T16:56+0400

2023-02-20T16:56+0400

2023-02-20T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила судьбу президента Украины Владимира Зеленского с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Президент США Джо Байден в понедельник посетил Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Зеленский назвал визит Байдена "чрезвычайно важным проявлением поддержки". Официальный представитель МИД России уверена, что тем, кто заработал деньги благодаря властя США, в итоге придется их потратить на американских адвокатов. "Судьба Саакашвили, судьба (Хуана) Гуайдо (венесуэльский политик - ред.) – это то, что ждет всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", - добавила она. Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона>>Все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный, причем дважды, второй раp на Украине: "его давно слили те же, кто в свое время в него и влили", пишет Захарова. Захарова также рассказала о расследовании Reuters, проведенном на основании данных американского Минюста, из которого следует, что делом Саакашвили занимается американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнеров которой является Массимо Ди Анджело, адвокат Михаила Саакашвили. "Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе... Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников. И – пикантная подробность! – оказывается адвокаты Саакашвили нарушают американское законодательство об иноагентах – не уведомляют об иностранном финансировании в установленные сроки", - написала Захарова. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания.Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Дело об отсрочке или отмене наказания в ближайшее время рассмотрит Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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