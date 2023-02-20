https://sputnik-georgia.ru/20230220/protsess-zapuschen---gosudarstvo-ischet-chastnogo-partnera-dlya-stroitelstva-porta-anakliya-275052643.html

Процесс запущен - государство ищет частного партнера для строительства порта Анаклия

Процесс запущен - государство ищет частного партнера для строительства порта Анаклия

Министерство экономики рассчитывает уже через несколько месяцев выявить лучшего инвестора проекта 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T17:15+0400

2023-02-20T17:15+0400

2023-02-20T17:54+0400

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консорциум развития анаклия

tbc holding

conti international llc

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Начался формальный процесс отбора частного партнера для строительства первого глубоководного порта в Грузии - в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. В понедельник состоялось первое официальное заседание межведомственной комиссии по развитию Анаклия. Комиссии понравились условия выражения интересов, подготовленные Агентством развития Анаклия вместе с выбранной консультационной компанией.Решением комиссии министерство экономики через несколько месяцев с участием международных консультантов выявит лучшего инвестора проекта. Параллельно возобновятся инженерные исследования и исследования окружающей среды и начнутся некоторые строительные работы. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика>>Совместно с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, будет создана совместная компания, в которой 51% будет принадлежать государству, а остальное - частному партнеру. "Это будет формат институционального и частного сотрудничества, в рамках которого совместная компания обеспечит привлечение необходимых для осуществления проекта средств, а также доведет до конца строительные работы и начнет оперировать", - сказано в сообщении на сайте Минэкономики. Отбор кандидатовРабочая группа и комиссия при помощи международных консультантов оценят поступившие заявки в течение месяца-двух, в зависимости от количества заявок. Оценка будет производиться с учетом технических, финансовых, операционных требований и требований в направлении управления человеческими ресурсами.После оценки квалифицированные кандидаты не позднее 17 июля 2023 года получат обращение о представлении предложений в установленные комиссией сроки. Победителя или нескольких лучших кандидатов выявит комиссия, после чего начнутся переговоры по концессионному соглашению и соглашению о партнерстве. Ориентировочный срок выявление победителя - 12 месяцев. Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров."Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, поти, самегрело, леван давиташвили, консорциум развития анаклия, tbc holding, conti international llc