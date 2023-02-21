https://sputnik-georgia.ru/20230221/parlament-podderzhit-initsiativu-premera-gruzii-o-tsenakh-na-prodovolstvie--mdinaradze-275063097.html
Парламент поддержит инициативу премьера Грузии о ценах на продовольствие – Мдинарадзе
Парламент поддержит инициативу премьера Грузии о ценах на продовольствие – Мдинарадзе
Главное – довести экономический рост до каждого гражданина, пояснил Мамука Мдинарадзе 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T07:01+0400
2023-02-21T07:01+0400
2023-02-21T07:01+0400
новости
политика
грузия
ираклий гарибашвили
мамука мдинарадзе
европа
грузинская мечта
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275063392_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a818d8b5151462b5e9460517486b3f09.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Парламентское большинство выразило готовность поддержать законопроект, который, согласно инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, должен обеспечить разумные цены на продовольствие. Правительство начало работать над законопроектом после того, как Гарибашвили заявил о недопустимости завышения цен на продукты питания, особенно первой необходимости. Первичное исследование рынка показало, что в настоящее время наценка достигает 70-80% и иногда даже 100%.Законопроект, над которым в правительстве продолжается работа, предполагает внедрение в Грузии апробированной в Европе практики. За основу взята директива Евросоюза, которая касается справедливой торговли, пояснил премьер-министр на заседании правительства в понедельник. "Когда в стране двузначный экономический рост и параллельно высокая инфляция, тут главный вызов – довести экономический рост до каждого гражданина. Для обеспечения этого у правительства Грузии будет законодательная поддержка", – заявил Мдинарадзе.Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз>>Последние две недели министерства экономики, сельского хозяйства и финансов по поручению Гарибашвили проводили встречи с импортерами и ритейлерами. Им было поручено выяснить, почему наценка на продукты питания такая высокая, и принять меры.Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50 до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами>>Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275063392_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c51aee6eaeca1934a07b287943995dfe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, европа, грузинская мечта, парламент грузии
новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, европа, грузинская мечта, парламент грузии
Парламент поддержит инициативу премьера Грузии о ценах на продовольствие – Мдинарадзе
Главное – довести экономический рост до каждого гражданина, пояснил Мамука Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Парламентское большинство выразило готовность поддержать законопроект, который, согласно инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, должен обеспечить разумные цены на продовольствие.
Правительство начало работать над законопроектом после того, как Гарибашвили заявил о недопустимости завышения цен на продукты питания, особенно первой необходимости. Первичное исследование рынка показало, что в настоящее время наценка достигает 70-80% и иногда даже 100%.
"Хотим отреагировать на инициативу премьера, что в парламент поступит законопроект о ценах. У него будет поддержка, и мы детально рассмотрим", – сказал председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания парламентского большинства в офисе партии.
Законопроект, над которым в правительстве продолжается работа, предполагает внедрение в Грузии апробированной в Европе практики. За основу взята директива Евросоюза, которая касается справедливой торговли, пояснил премьер-министр на заседании правительства в понедельник.
"Когда в стране двузначный экономический рост и параллельно высокая инфляция, тут главный вызов – довести экономический рост до каждого гражданина. Для обеспечения этого у правительства Грузии будет законодательная поддержка", – заявил Мдинарадзе.
Последние две недели министерства экономики, сельского хозяйства и финансов по поручению Гарибашвили проводили встречи с импортерами и ритейлерами. Им было поручено выяснить, почему наценка на продукты питания такая высокая, и принять меры.
Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50 до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.
Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.