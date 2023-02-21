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Парламент поддержит инициативу премьера Грузии о ценах на продовольствие – Мдинарадзе

Парламент поддержит инициативу премьера Грузии о ценах на продовольствие – Мдинарадзе

Главное – довести экономический рост до каждого гражданина, пояснил Мамука Мдинарадзе 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T07:01+0400

2023-02-21T07:01+0400

2023-02-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Парламентское большинство выразило готовность поддержать законопроект, который, согласно инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, должен обеспечить разумные цены на продовольствие. Правительство начало работать над законопроектом после того, как Гарибашвили заявил о недопустимости завышения цен на продукты питания, особенно первой необходимости. Первичное исследование рынка показало, что в настоящее время наценка достигает 70-80% и иногда даже 100%.Законопроект, над которым в правительстве продолжается работа, предполагает внедрение в Грузии апробированной в Европе практики. За основу взята директива Евросоюза, которая касается справедливой торговли, пояснил премьер-министр на заседании правительства в понедельник. "Когда в стране двузначный экономический рост и параллельно высокая инфляция, тут главный вызов – довести экономический рост до каждого гражданина. Для обеспечения этого у правительства Грузии будет законодательная поддержка", – заявил Мдинарадзе.Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз>>Последние две недели министерства экономики, сельского хозяйства и финансов по поручению Гарибашвили проводили встречи с импортерами и ритейлерами. Им было поручено выяснить, почему наценка на продукты питания такая высокая, и принять меры.Согласно первичному исследованию рынка, надбавка на основные продукты, такие как рис, гречневая крупа, макароны, сахар, соль, растительное масло к оптовым ценам составляет от 50 до 80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен дополнительно достигает минимум 25-30%.Бензин будет дешеветь в Грузии - премьер о переговорах с импортерами>>Годовой уровень инфляции в Грузии в январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, европа, грузинская мечта, парламент грузии