https://sputnik-georgia.ru/20230221/partnerstvo-ne-mozhet-byt-odnostoronnim--kaladze-ob-otnosheniyakh-gruzii-s-ukrainoy-275100134.html
"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной
"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной
Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал отказ властей ехать на Украину 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T16:15+0400
2023-02-21T16:15+0400
2023-02-21T16:22+0400
политика
грузия
украина
каха каладзе
новости
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765398_0:362:1334:1112_1920x0_80_0_0_aa1ea1ea30d71b9da1475765e9571e63.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Дружба и партнерство должны быть двухсторонними, а не односторонними, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос отношений между Грузией и Украиной. Депутаты от "Грузинской мечты" ранее отказались от поездки на Украину по случаю годовщины конфликта. Как разъяснил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, официального приглашения не было, а была лишь коммуникация на уровне руководителей групп дружбы. В качестве аргумента отказа от поездки Папуашвили назвал кампанию по дезинформации, которая ведется против Грузии. В качестве примера Каладзе привел отзыв посла Украины из Грузии в конце марта 2022 года, за которым не последовало никаких разъяснений. "Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии>>При этом генсек "Грузинской мечты" еще раз пожелал мира Украине и украинскому народу. "То, что сейчас происходит на Украине, – огромное несчастье. К сожалению, мы прошли и испытали на себе, в собственной стране, это несчастье и знаем, что все это значит", - отметил Каладзе. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа заявил, что пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта, а также из-за ситуации, связанной с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. "Грузинская мечта" отказалась от поездки на Украину по приглашению Рады>>МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как желание действующих властей Грузии свести с ним счеты и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден". К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765398_0:360:1334:1361_1920x0_80_0_0_f09444154bfa9aa5e50a7b34d659c703.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, украина, каха каладзе, новости, грузинская мечта
политика, грузия, украина, каха каладзе, новости, грузинская мечта
"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной
16:15 21.02.2023 (обновлено: 16:22 21.02.2023)
Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал отказ властей ехать на Украину
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Дружба и партнерство должны быть двухсторонними, а не односторонними, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос отношений между Грузией и Украиной.
Депутаты от "Грузинской мечты" ранее отказались от поездки на Украину по случаю годовщины конфликта. Как разъяснил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, официального приглашения не было, а была лишь коммуникация на уровне руководителей групп дружбы. В качестве аргумента отказа от поездки Папуашвили назвал кампанию по дезинформации, которая ведется против Грузии.
"Я много раз говорил и еще раз повторю – дружба, партнерство не могут быть односторонними. Это должно быть взаимно", - заявил Каладзе журналистам.
В качестве примера Каладзе привел отзыв посла Украины из Грузии в конце марта 2022 года, за которым не последовало никаких разъяснений.
При этом генсек "Грузинской мечты" еще раз пожелал мира Украине и украинскому народу.
"То, что сейчас происходит на Украине, – огромное несчастье. К сожалению, мы прошли и испытали на себе, в собственной стране, это несчастье и знаем, что все это значит", - отметил Каладзе.
Ранее депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа заявил, что пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта, а также из-за ситуации, связанной с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как желание действующих властей Грузии свести с ним счеты и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден".
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.