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"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной
"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной
Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал отказ властей ехать на Украину 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T16:15+0400
2023-02-21T16:22+0400
политика
грузия
украина
каха каладзе
новости
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Дружба и партнерство должны быть двухсторонними, а не односторонними, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос отношений между Грузией и Украиной. Депутаты от "Грузинской мечты" ранее отказались от поездки на Украину по случаю годовщины конфликта. Как разъяснил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, официального приглашения не было, а была лишь коммуникация на уровне руководителей групп дружбы. В качестве аргумента отказа от поездки Папуашвили назвал кампанию по дезинформации, которая ведется против Грузии. В качестве примера Каладзе привел отзыв посла Украины из Грузии в конце марта 2022 года, за которым не последовало никаких разъяснений. "Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии&gt;&gt;При этом генсек "Грузинской мечты" еще раз пожелал мира Украине и украинскому народу. "То, что сейчас происходит на Украине, – огромное несчастье. К сожалению, мы прошли и испытали на себе, в собственной стране, это несчастье и знаем, что все это значит", - отметил Каладзе. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа заявил, что пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта, а также из-за ситуации, связанной с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. "Грузинская мечта" отказалась от поездки на Украину по приглашению Рады&gt;&gt;МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как желание действующих властей Грузии свести с ним счеты и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден". К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, украина, каха каладзе, новости, грузинская мечта
политика, грузия, украина, каха каладзе, новости, грузинская мечта

"Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной

16:15 21.02.2023 (обновлено: 16:22 21.02.2023)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2023
© Tbilisi City Hall
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Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал отказ властей ехать на Украину
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Дружба и партнерство должны быть двухсторонними, а не односторонними, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос отношений между Грузией и Украиной.
Депутаты от "Грузинской мечты" ранее отказались от поездки на Украину по случаю годовщины конфликта. Как разъяснил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, официального приглашения не было, а была лишь коммуникация на уровне руководителей групп дружбы. В качестве аргумента отказа от поездки Папуашвили назвал кампанию по дезинформации, которая ведется против Грузии.
"Я много раз говорил и еще раз повторю – дружба, партнерство не могут быть односторонними. Это должно быть взаимно", - заявил Каладзе журналистам.
В качестве примера Каладзе привел отзыв посла Украины из Грузии в конце марта 2022 года, за которым не последовало никаких разъяснений.
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При этом генсек "Грузинской мечты" еще раз пожелал мира Украине и украинскому народу.
"То, что сейчас происходит на Украине, – огромное несчастье. К сожалению, мы прошли и испытали на себе, в собственной стране, это несчастье и знаем, что все это значит", - отметил Каладзе.
Ранее депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа заявил, что пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта, а также из-за ситуации, связанной с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
"Грузинская мечта" отказалась от поездки на Украину по приглашению Рады>>
МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как желание действующих властей Грузии свести с ним счеты и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден".
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
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