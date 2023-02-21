https://sputnik-georgia.ru/20230221/programme-vseobschego-zdravookhraneniya-v-gruzii-10-let--chto-sdelano-za-eti-gody-275105796.html

Программе всеобщего здравоохранения в Грузии 10 лет – что сделано за эти годы?

Программе всеобщего здравоохранения в Грузии 10 лет – что сделано за эти годы?

Государство за 10 лет потратило на программу всеобщего здравоохранения 6,7 миллиарда лари 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T18:30+0400

2023-02-21T18:30+0400

2023-02-21T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Программа всеобщего здравоохранения для жителей Грузии сделала медицинские сервисы правом человека, а не привилегией, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире "Рустави 2". Постановление правительства о всеобщем здравоохранении было издано 21 февраля 2013 года. "Для развития нашей системы здравоохранения 2013 год стал в определенной степени историческим этапом, всеобщий доступ к здравоохранению является главной целью для стран, что дает возможность для того, чтобы здоровье реально стало правом человека, а не привилегией", - заявила Габуния.Программа всеобщего здравоохранения помогла многим гражданам Грузии, у которых в течение многих лет копилась необходимость в получении медицинских сервисов, отметила она. Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>В первую очередь программа была направлена на социально незащищенных жителей страны, пенсионеров, лиц, у которых ежегодный доход ниже 40 тысяч лари (более 15 тысяч долларов). Для граждан с доходом больше 40 тысяч лари программа покрывает роды, онкологические сервисы, химиотерапию, гормонотерапию, дорогостоящие медикаменты. За последний год бюджет программы вырос на 60 миллионов (более 20 миллионов долларов) и достиг 880 миллионов лари (более 330 миллионов долларов). По словам Габуния, это достаточно солидный ресурс для того, чтобы у граждан был доступ к обязательным медицинским сервисам. Программа не стоит на месте и постоянно расширяется, отметила она. Осуществление программы началось финансированием нужд на хирургические процедуры. До начала программы 76% расходов на медсервисы граждане платили из собственного кармана, сейчас данный показатель удалось снизить до 47%. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>В течение десяти лет Минздрав начал финансировать онкозаболевания; неотложный амбулаторный сервис; внедрил понятие семейный врач; расширил кардиохирургическое обслуживание; ввел реабилитационный курс после инфарктов, инсультов и травм. На данный момент бюджет на лечение редких заболеваний составляет 30 миллионов лари (более 11 миллиона долларов), что в десять раз больше, чем это было десять лет назад. В рамках программы всеобщего здравоохранения за последние 10 лет профинансировано 10,7 миллиона медицинских случаев. Медицинскими услугами смогли воспользоваться более 3,3 миллиона граждан. За это время на программу государство потратило 6,7 миллиарда лари (около 2,6 миллиарда долларов). О программе В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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