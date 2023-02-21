https://sputnik-georgia.ru/20230221/skazhi-soli-net---minzdrav-gruzii-nachinaet-kampaniyu-dlya-zhiteley-strany-275095373.html

Скажи соли нет! – Минздрав Грузии начинает кампанию для жителей страны

Скажи соли нет! – Минздрав Грузии начинает кампанию для жителей страны

Потребление соли среди жителей Грузии в два раза превышает рекомендации ВОЗ 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T15:49+0400

2023-02-21T15:49+0400

2023-02-21T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии совместно с иностранными экспертами планирует запустить кампанию, направленную против потребления соленой пищи, говорится в сообщении ведомства. В Тбилиси прошла конференция "Стратегии сокращения соли в Грузии". Представители Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Грузии рассмотрели вопросы потребления соли в стране и тенденции распространения гипертензии (повышенное артериальное давление) среди ее жителей. На конференции специалисты представили отчеты исследований в данной сфере и привели примеры разных стран. "Важно осуществить тот полный пакет в плане сокращения потребления соли, который предлагает нам ВОЗ. Это включает как коммуникационную кампанию, так и активную работу семейных врачей с пациентами для подбора сбалансированной диеты, выдачи рекомендаций о потреблении соли", - заявил заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times>>Для снижения высокого показателя незаразных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, необходимо внедрить интегрированные и всеобъемлющие подходы контроля гипертензии и потребления соли, отметила Габуния. "Мы намерены создать единую платформу. Уже создан консультационный совет, он решит, какими должны быть рекомендации, которые принесут больший эффект", - заявил председатель парламентского комитета по вопросам защиты здравоохранения и социальных вопросов Заза Ломинадзе. По словам представителя ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте, в стране около 40% населения страдает от высокого артериального давления. А известно, что потребление соли в излишнем количестве ухудшает состояние пациентов. "В вашей стране потребление соли на очень высоком показателе, особенно среди мужчин. Это в два раза больше рекомендаций ВОЗ. Потребление соли в Грузии также связано с культурными аспектами. Люди потребляют соль до еды и во время еды", - заявил Доменте Врачи назвали напиток от скачков давления>>По словам эксперта, потребление соли в большом количестве является серьезной проблемой в плане общественного здоровья. Данная проблема напрямую связана с экономикой, пищевой индустрией, туризмом, гражданским обществом и так далее. Ученые доказали, что избыточное потребление натрия в виде поваренной соли повышает артериальное давление, что увеличивает риски сердечно-сосудистой системы и их осложнений – инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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