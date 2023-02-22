https://sputnik-georgia.ru/20230222/derzkoe-ograblenie-banka-gruzii-v-zugdidi-obvinyaemogo-proveryat-na-vmenyaemost-275150078.html

Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: обвиняемого проверят на вменяемость

Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: обвиняемого проверят на вменяемость

На судебном процессе пытаются выяснить, был ли Эсебуа вменяем в момент совершения преступления 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T17:01+0400

2023-02-22T17:01+0400

2023-02-22T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Зугдидский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об отправке обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа на психиатрическую экспертизу. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По его словам, экспертиза будет стационарной и проводить ее будет Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули, куда и поместят Бадри Эсебуа на 20 дней. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах, непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Бадри Эсебуа в суде - как прошло первое заседание с участием обвиняемого>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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