https://sputnik-georgia.ru/20230222/eto-rezultat-slabosti-natsdvizheniya---kobakhidze-o-prekraschenii-parlamentskogo-boykota-275151002.html

"Это результат слабости "Нацдвижения" – Кобахидзе о прекращении парламентского бойкота

"Это результат слабости "Нацдвижения" – Кобахидзе о прекращении парламентского бойкота

В начале февраля "Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T17:20+0400

2023-02-22T17:20+0400

2023-02-22T17:26+0400

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давид кезерашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Непоследовательность крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является результатом их слабости, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Нацдвижение" 9 февраля объявило бойкот работе в парламенте и стало проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя, осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Уже сегодня, 22 февраля, член ЕНД Леван Бежашвили заявил, что партия прекращает бойкот и примет участие в рассмотрении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". "Что произошло на самом деле – они объявили бойкот, после этого партию и соответствующую фракцию покинул Роман Гоциридзе, и они поняли, что бойкот еще больше способствует их распаду", – заявил Кобахидзе журналистам. Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение">>По мнению Кобахидзе, из-за этого они еще раз проявили непоследовательность и решили отказаться от бойкота. "Это непоследовательность от начала до конца является результатом их слабости. Чем больше "Национальное движение" ослабнет, чем больше покажет, в том числе собственным сторонникам, что является непоследовательной политической силой, тем лучше", – заявил Кобахидзе. Бойкот работе парламента "Нацдвижение" объявило вскоре после того, как на пост председателя партии был избран Леван Хабеишвили. По словам Кобахидзе, сейчас никто ничего не спрашивает у Хабеишвили, так как он является формальным председателем, а на самом деле партией управляют экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший глава МВД Вано Мерабишвили. "Они принимают решения в этой партии. Ни слова, ни репутация Хабеишвили никого не интересуют", – подчеркнул Кобахидзе. Финансирует "Нацдвижение" экс-министр обороны Давид Кезерашвили, говорят в правящей "Грузинской мечте", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, резко критикующих власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В 2021 году Верховный суд заочно приговорил бизнесмена к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Что касается Мерабишвили, лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В середине февраля Мерабишвили дал первое после внутрипартийных выборов в "Нацдвижении" интервью и заявил, что вскоре партия перейдет к активным действиям. Представители т. н. лагеря бывшего лидера ЕНД Ники Мелия обвиняют Мерабишвили в том, что он, как и экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили, хочет неформально управлять "Нацдвижением". Более того, совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа заявил, что есть подозрения о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. По словам Руруа, возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную партию на руку только "Грузинской мечте". В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вано мерабишвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, грузинская мечта