https://sputnik-georgia.ru/20230222/gruzinskaya-mechta-rassmotrit-oba-zakona-ob-inoagentakh--275142312.html

"Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах"

"Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах"

Инициаторы законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" решили инициировать альтернативный законопроект 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T15:43+0400

2023-02-22T15:43+0400

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общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подробно рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах" и после примет решение, какой из них поддержать, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", инициированный депутатами от общественного движение "Сила народа", стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. В ответ представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. В целом это важная тема, которая касается важных для страны вопросов, отметил политик. "Исходя из этого, мы подробно рассмотрим оба законопроекта и в итоге примем решение, какой из них поддержать. В США действует аналогичный закон, неадекватно строгий закон. Принятие подобного закона мы считаем неправильным", - отметил Кобахидзе. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Когда бюро парламента Грузии зарегистрировало первый законопроект, "Грузинская мечта" заявила, что поддержит его на уровне принципов, а обсуждение деталей продолжится. Как тогда сказал Кобахидзе, законопроект полностью соответствует стандартам прав человека в отличие от аналогичных законов в США и России. Первая волна недовольстваКак только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась за долго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" - это аналог российского закона, и что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации.Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией."Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния">>Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.В свою очередь, авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона "О прозрачности иностранного влияния" лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, европа, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"