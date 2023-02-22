https://sputnik-georgia.ru/20230222/minzdrav-gruzii-obvinil-nekotorye-kompanii-v-iskusstvennom-povyshenii-tsen-na-lekarstva-275154439.html

Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства

Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства

Компании увеличили цены и продавали турецкие лекарства по цене медикаментов из Европы 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T19:21+0400

2023-02-22T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. После задействования референтных цен на лекарства в Грузии, часть фармацевтических компаний искусственно повысили цены на медикаменты, импортируемые из Турции, говорится в заявлении Минздрава. Государство с 2023 года установило референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. Фармкомпании с 15 февраля этого года не могут продавать лекарства выше определенной государством цены. В ведомстве отметили, в процессе единовременного увеличения цен могут иметь место такие договоренности, которые для того, чтобы принести максимальную прибыль фармсектору, нанесут ущерб жителям страны. Национальное агентство конкуренции готово изучить данный вопрос. В Минздраве уверяют, что строго будут реагировать на подобные нарушения. Государство будет следить за ценами на лекарства в Грузии по электронной системе>>В Минздраве еще раз пояснили, что благодаря открытию фармрынка Турции, медикаменты в Грузию завезли параллельным импортом в упрощенном режиме, в результате чего цены на лекарства значительно снизились. Исходя из этого, лекарства, импортируемые из Турции, стоят намного дешевле, чем европейские. "Искусственный рост цен на турецкие лекарства со стороны фармкомпаний неприемлем для Минздрава, поскольку это противоречит цели, заявленной государством – обеспечить гражданам доступ к медикаментам путем установления справедливых цен на медикаменты", – подчеркнуто в заявлении. У Минздрава есть доступ к базам фармсектора, ведомство следит по каким ценам аптеки продают медикаменты. Правительство дало фармсектору время до 31 января 2023 года на то, чтобы они пересмотрели цены на медикаменты. Министерство здравоохранения Грузии разработало электронную систему, с помощью которой мониторинг оборота медикаментов осуществляется в дистанционном режиме. Регулирующий орган в электронном режиме получает информацию об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах лекарств, существующих в стране. В Грузии подешевеют более 800 медикаментов>>Все компании, которые продают фармацевтические продукты и имеют собственную электронную программу учета запасов, передают Минздраву информацию ее с помощью. Те фармкомпании, которые не имеют данную систему, должны вводить нужную информацию в электронную систему, созданную Минздравом. Электронная система работает в пилотном режиме до 1 апреля 2023 года. С 1 марта до 15 марта учреждения, у которых выявят нарушения, получат предупреждения. А с 15 марта, в случае нарушения правила доступа к информации об обороте фармпродуктов, правонарушители будут обязаны выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). С марта 2022 года по инициативе правительства Грузии открылся рынок Турции. Это позволило сократить цены на лекарства на 60-80%. В результате ежегодно около ста тысяч граждан Грузии смогут сэкономить около 200 миллионов лари. В рамках новшества с 15 февраля более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний подешевели еще на 40%. Данная цифра увеличится до 1,3 тысячи наименований лекарств.О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года.План действий в сфере фармацевтики Минздрав Грузии разработл с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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