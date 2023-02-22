https://sputnik-georgia.ru/20230222/sovremennye-tekhnologii-i-istoriya--na-pamyatnikakh-kutaisi-poyavilis-qr-kody-275156490.html

Современные технологии и история – на памятниках в Кутаиси появились QR-коды

Современные технологии и история – на памятниках в Кутаиси появились QR-коды

QR-коды расположены на 46 памятниках истории города Кутаиси 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T21:01+0400

2023-02-22T21:01+0400

2023-02-22T21:08+0400

кутаиси

грузия

культура

новости

имерети

западная грузия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23657/10/236571098_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_a8f2f328ad5be6b0259a8ef17c632102.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Информацию о культурных памятниках города Кутаиси (Западная Грузия) на грузинском и английском языках теперь можно получить с помощью QR-кода, сообщили в пресс-службе мэрии города. Цель проекта "Говорящие памятники культурного наследия" – популяризация памятников, повышение осведомленности и их защита. Тексты составлены на грузинском и английском языках, также на обоих языках есть адаптированная звуковая версия. Помимо этого, прилагаются архивные фото- и аудиоматериалы. Для того, чтобы использовать QR-коды, создано мобильное приложение "Кутаиси". На данном этапе QR-коды расположены на 46 памятниках истории.Куда и зачем приезжают иностранцы в Грузию>>Проект "Говорящие памятники культурного наследия" проводился в соответствии с меоморандумом, оформленным между мэрией Кутаиси, службой урбанического планирования, службой защиты памятников и выдачи разрешений на строительство, Национальным архивов Грузии и Государственным университетом им. Акакия Церетели.Кутаиси – это не только административный центр региона Имерети, но и один из древнейших городов мира. В VIII веке Кутаиси был столицей объединенного королевства Эгриси и Абхазии.Город расположен на обоих берегах реки Риони. В древнегреческой мифологии и истории Кутаиси упоминается еще в XVII-XV веке до нашей эры. Сведения о Кутаиси, или, как его называли раньше, Айя, сохранились в эпической поэме "Аргонавтика" Аполлония Родосского (III век до нашей эры).С античных времен и в феодальный период Кутаиси сохранял за собой статус первого города Западной Грузии (Колхети, Эгриси, Лазети).В Кутаиси жили и творили выдающиеся поэты, писатели, ученые, общественные деятели, музыканты, писатели и композиторы Грузии.Сейчас в Кутаиси находятся международный аэропорт, город ежегодно привлекает множество туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

имерети

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кутаиси, грузия, культура, новости, имерети, западная грузия, туризм