https://sputnik-georgia.ru/20230223/deputat-potreboval-ot-gruzinskoy-mechty-izvineniy-za-oskorblenie-musulman-275192584.html

Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман"

Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман"

В парламенте страны рассматривается законопроект "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа" 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T20:53+0400

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2023-02-23T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариэл Накаидзе обвинил исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидера фракции Мамуку Мдинарадзе в оскорбление мусульман, в разжигание ненависти и потребовал от него извинения. Речь идет о заявление Мдинарадзе в связи с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа", который стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. По словам Мдинарадзе, вопрос финансирования не является простым и делать акцент только на финансирование из Запада не стоит, так как финансы могут поступать с Севера, Востока и Юга. Мдинарадзе задался вопросом, почему никто не говорит о том, что в Грузии финансируют последователей радикального исламизма. Никто не знает откуда поступают деньги и что финансируется, какая пропаганда идет в массы, отметил он. По его словам, в рамках депутатского мандата он имеет право знать и категорически потребовать ответа от министерства внутренних дел и СГБ, какие насильственные группы действуют в стране, которых Мдинарадзе называет радикальным исламом. Депутат отметил, что этим заявлением Мдинарадзе умышленно разжигает ненависть к проживающим в Грузии мусульманам. "Что значит радикальный ислам? Если в стране существуют люди, которые совершают или призывают к насильственным действиям, то чем занимается Служба госбезопасности? Данное заявление Мдинарадзе служит разжиганию исламофобии в стране и дискредитации разных религиозных организаций", – отметил Накаидзе. Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе >>По словам депутата, именно это и вызывает опасение, что после принятия закона, представители критически настроенных против власти гражданских и религиозных организаций будут объявлены агентами, и без всяких оснований их деятельность будет ограничена. По его словам, в первую очередь в интересах мусульманской общины не допускать призывов к насилию и организации радикальных экстремистских группировок, потому что насильник и экстремист не различает друга от друга мусульман и немусульман. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует аналогичный, неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась за долго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, и что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах" >>О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона "О прозрачности иностранного влияния" лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, сша