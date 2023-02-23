https://sputnik-georgia.ru/20230223/deputat-potreboval-ot-gruzinskoy-mechty-izvineniy-za-oskorblenie-musulman-275192584.html
Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман"
Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман"
В парламенте страны рассматривается законопроект "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа" 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T20:53+0400
2023-02-23T20:53+0400
2023-02-23T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариэл Накаидзе обвинил исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидера фракции Мамуку Мдинарадзе в оскорбление мусульман, в разжигание ненависти и потребовал от него извинения. Речь идет о заявление Мдинарадзе в связи с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа", который стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. По словам Мдинарадзе, вопрос финансирования не является простым и делать акцент только на финансирование из Запада не стоит, так как финансы могут поступать с Севера, Востока и Юга. Мдинарадзе задался вопросом, почему никто не говорит о том, что в Грузии финансируют последователей радикального исламизма. Никто не знает откуда поступают деньги и что финансируется, какая пропаганда идет в массы, отметил он. По его словам, в рамках депутатского мандата он имеет право знать и категорически потребовать ответа от министерства внутренних дел и СГБ, какие насильственные группы действуют в стране, которых Мдинарадзе называет радикальным исламом. Депутат отметил, что этим заявлением Мдинарадзе умышленно разжигает ненависть к проживающим в Грузии мусульманам. "Что значит радикальный ислам? Если в стране существуют люди, которые совершают или призывают к насильственным действиям, то чем занимается Служба госбезопасности? Данное заявление Мдинарадзе служит разжиганию исламофобии в стране и дискредитации разных религиозных организаций", – отметил Накаидзе. Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе >>По словам депутата, именно это и вызывает опасение, что после принятия закона, представители критически настроенных против власти гражданских и религиозных организаций будут объявлены агентами, и без всяких оснований их деятельность будет ограничена. По его словам, в первую очередь в интересах мусульманской общины не допускать призывов к насилию и организации радикальных экстремистских группировок, потому что насильник и экстремист не различает друга от друга мусульман и немусульман. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует аналогичный, неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась за долго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, и что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах" >>О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона "О прозрачности иностранного влияния" лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, сша
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, сша
Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман"
В парламенте страны рассматривается законопроект "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа"
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариэл Накаидзе обвинил исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидера фракции Мамуку Мдинарадзе в оскорбление мусульман, в разжигание ненависти и потребовал от него извинения.
Речь идет о заявление Мдинарадзе в связи с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движение "Сила народа", который стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США.
По словам Мдинарадзе, вопрос финансирования не является простым и делать акцент только на финансирование из Запада не стоит, так как финансы могут поступать с Севера, Востока и Юга. Мдинарадзе задался вопросом, почему никто не говорит о том, что в Грузии финансируют последователей радикального исламизма. Никто не знает откуда поступают деньги и что финансируется, какая пропаганда идет в массы, отметил он.
"Мамука Мдинарадзе должен извиниться перед проживающими в Грузии мусульманами за подобное оскорбление… Если в Грузии финансируются экстремистские движения, что не имеет ничего общего с исламом, то тогда как действует Служба государственной безопасности?" – заявил Накаидзе журанлистам.
По его словам, в рамках депутатского мандата он имеет право знать и категорически потребовать ответа от министерства внутренних дел и СГБ, какие насильственные группы действуют в стране, которых Мдинарадзе называет радикальным исламом.
Депутат отметил, что этим заявлением Мдинарадзе умышленно разжигает ненависть к проживающим в Грузии мусульманам.
"Что значит радикальный ислам? Если в стране существуют люди, которые совершают или призывают к насильственным действиям, то чем занимается Служба госбезопасности? Данное заявление Мдинарадзе служит разжиганию исламофобии в стране и дискредитации разных религиозных организаций", – отметил Накаидзе.
По словам депутата, именно это и вызывает опасение, что после принятия закона, представители критически настроенных против власти гражданских и религиозных организаций будут объявлены агентами, и без всяких оснований их деятельность будет ограничена.
"Если до сих пор представление мусульманской общины Грузии как агрессивной части было самоцелью власти, то теперь "Грузинская мечта" использует это как инструмент для достижения узкополитических целей", – отметил Накаидзе.
По его словам, в первую очередь в интересах мусульманской общины не допускать призывов к насилию и организации радикальных экстремистских группировок, потому что насильник и экстремист не различает друга от друга мусульман и немусульман.
После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует аналогичный, неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.
Первая волна недовольства
Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась за долго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован.
Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, и что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации.
Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона "О прозрачности иностранного влияния" лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".
Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.