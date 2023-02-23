https://sputnik-georgia.ru/20230223/es-deystvuet-po-standartam-rezhima-saakashvili--sila-naroda-275177030.html

ЕС действует по стандартам режима Саакашвили – "Сила народа"

ЕС действует по стандартам режима Саакашвили – "Сила народа"

Тревожное положение в структурах ЕС хорошо видно на примере Европарламента, который принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая"... 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T13:53+0400

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грузинская мечта

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евросоюз, действующий по стандартам режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не имеет ничего общего с той европейской семьей, о членстве в которой мы мечтали десятилетиями, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". "Силу народа" в августе 2022 года основали четверо депутатов парламента, покинувших правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Депутаты между тем остались вместе с ней в парламентском большинстве.Ценностный, политический и экономический кризис, возникший в Евросоюзе, особенно беспокоит Грузию, заявляют в "Силе народа". И напоминают, что свобода слова и СМИ, правда и справедливость, свободное от агентуры суверенное государство – это те ценности, за которые боролись в 2012 году и ради которых "освободили Грузию от агентократического авторитарного режима Саакашвили".Мы видим, что демократия, права человека, свобода слова, которые десятилетиями были главным достижением Европы, сегодня крайне деградировали, отметили в "Силе народа". При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата>>По мнению авторов заявления, это тревожное положение хорошо видно на примере Европарламента, который за последние месяцы принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая". В последней Европарламент призывает освободить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. "Они требуют освобождения от криминального наказания и наказания Бидзины Иванишвили… Когда Европарламент тиражирует ложь подобного масштаба, это говорит о тяжелейшей ситуации, созданной в Евросоюзе", - отмечают авторы заявления. За последний год Европарламент принял три критические резолюции по Грузии. В последней говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что резолюция политически мотивирована и является прямым давлением на власть. Глава парламента Шалва Папуашвили вовсе назвал документ вершиной цинизма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"