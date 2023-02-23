https://sputnik-georgia.ru/20230223/es-deystvuet-po-standartam-rezhima-saakashvili--sila-naroda-275177030.html
ЕС действует по стандартам режима Саакашвили – "Сила народа"
ЕС действует по стандартам режима Саакашвили – "Сила народа"
Тревожное положение в структурах ЕС хорошо видно на примере Европарламента, который принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая"... 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T13:53+0400
2023-02-23T13:53+0400
2023-02-23T14:01+0400
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бидзина иванишвили
европарламент
грузинская мечта
общественное движение "сила народа"
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евросоюз, действующий по стандартам режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не имеет ничего общего с той европейской семьей, о членстве в которой мы мечтали десятилетиями, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". "Силу народа" в августе 2022 года основали четверо депутатов парламента, покинувших правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Депутаты между тем остались вместе с ней в парламентском большинстве.Ценностный, политический и экономический кризис, возникший в Евросоюзе, особенно беспокоит Грузию, заявляют в "Силе народа". И напоминают, что свобода слова и СМИ, правда и справедливость, свободное от агентуры суверенное государство – это те ценности, за которые боролись в 2012 году и ради которых "освободили Грузию от агентократического авторитарного режима Саакашвили".Мы видим, что демократия, права человека, свобода слова, которые десятилетиями были главным достижением Европы, сегодня крайне деградировали, отметили в "Силе народа". При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата>>По мнению авторов заявления, это тревожное положение хорошо видно на примере Европарламента, который за последние месяцы принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая". В последней Европарламент призывает освободить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. "Они требуют освобождения от криминального наказания и наказания Бидзины Иванишвили… Когда Европарламент тиражирует ложь подобного масштаба, это говорит о тяжелейшей ситуации, созданной в Евросоюзе", - отмечают авторы заявления. За последний год Европарламент принял три критические резолюции по Грузии. В последней говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что резолюция политически мотивирована и является прямым давлением на власть. Глава парламента Шалва Папуашвили вовсе назвал документ вершиной цинизма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"
политика, грузия, новости, европа, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта, общественное движение "сила народа"
ЕС действует по стандартам режима Саакашвили – "Сила народа"
13:53 23.02.2023 (обновлено: 14:01 23.02.2023)
Тревожное положение в структурах ЕС хорошо видно на примере Европарламента, который принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая", считают депутаты
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евросоюз, действующий по стандартам режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не имеет ничего общего с той европейской семьей, о членстве в которой мы мечтали десятилетиями, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".
"Силу народа" в августе 2022 года основали четверо депутатов парламента, покинувших правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Депутаты между тем остались вместе с ней в парламентском большинстве.
Ценностный, политический и экономический кризис, возникший в Евросоюзе, особенно беспокоит Грузию, заявляют в "Силе народа". И напоминают, что свобода слова и СМИ, правда и справедливость, свободное от агентуры суверенное государство – это те ценности, за которые боролись в 2012 году и ради которых "освободили Грузию от агентократического авторитарного режима Саакашвили".
"Удивительно видеть, как Европу лишают этих ценностей, из-за чего ее будущее очень трудно предсказать. У Евросоюза, действующего по стандартами режима Саакашвили, нет ничего общего с той европейской семьей, о членстве в которой мы мечтали десятилетиями", - говорится в заявлении.
Мы видим, что демократия, права человека, свобода слова, которые десятилетиями были главным достижением Европы, сегодня крайне деградировали, отметили в "Силе народа".
По мнению авторов заявления, это тревожное положение хорошо видно на примере Европарламента, который за последние месяцы принял три резолюции по Грузии, каждая из которых "все более лживая".
В последней Европарламент призывает освободить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
"Они требуют освобождения от криминального наказания и наказания Бидзины Иванишвили… Когда Европарламент тиражирует ложь подобного масштаба, это говорит о тяжелейшей ситуации, созданной в Евросоюзе", - отмечают авторы заявления.
За последний год Европарламент принял три критические резолюции по Грузии. В последней говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что резолюция политически мотивирована и является прямым давлением на власть. Глава парламента Шалва Папуашвили вовсе назвал документ вершиной цинизма.