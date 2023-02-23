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Формат "3+3", Зурабишвили и давление Запада – Лавров ответил на острые вопросы по Грузии

Формат "3+3", Зурабишвили и давление Запада – Лавров ответил на острые вопросы по Грузии

Тбилиси предпочел сохранить экономические отношения с российской стороной, отметил дипломат 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T16:47+0400

2023-02-23T16:47+0400

2023-02-28T10:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузино-российские отношения и перспективы их развития затронул министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Российский дипломат рассказал о давлении Запада на Грузию, задачах формата "3+3", а также своем отношении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили."Давление Запада"Правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами, заявил Лавров.Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.О ЗурабишвилиПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили, слава Богу, не определяет пути развития страны, отметил Лавров.Ранее Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Зурабишвили выступила против."Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>В интервью Киселеву Лавров отметил, что хорошо знаком с Зурабишвили, которая была министром иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах. Именно тогда, по словам Лаврова, рассматривался вопрос открытия совместного грузино-российского антитеррористического центра, где стороны бы работали над устранением этих угроз. Однако тогда проект свернули."Но сейчас в Грузии, наряду с президентом, которая, слава Богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет, есть правительство", – отметил Лавров."Раздражитель для России"Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России", заявил министр иностранных дел РФ."То, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", – подчеркнул глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами.Президент Грузии, слава Богу, не определяет пути развития страны - Лавров>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Формат "3+3"Россия продвигает формат "3+3" для того, чтобы в регионе возобладала конструктивная нацеленность на созидание, заявил дипломат.Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В то же время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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