https://sputnik-georgia.ru/20230223/garibashvili-zaveril-erdogana-v-podderzhke-gruzii-275186863.html

Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии

Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии

Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T17:34+0400

2023-02-23T17:34+0400

2023-02-23T17:51+0400

новости

грузия

политика

турция

тбилиси

анкара

ираклий гарибашвили

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275186209_0:56:1600:956_1920x0_80_0_0_b0fd075b395fd036dd272baad3ad99cc.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Анкару заверил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в поддержке Грузии и пожелал турецкому народу выдержки после разрушительных землетрясений, говорится в сообщении пресс-службе правительства. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек."Глава правительства выразил президенту Турецкой Республики соболезнования из-за погибших в результате землетрясения. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия поддерживает турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении. Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь>>На встрече было отмечено участие грузинских спасателей в мероприятиях по спасению людей после землетрясений и по ликвидации последствий этого стихийного бедствия, а также оказанная Грузией гуманитарная помощь. "Мы остаемся верны грузино-турецкому стратегическому партнерству с учетом всех тех благ, которые приносит это сотрудничество нашим странам и региону", – написал Гарибашвили после встречи в Twitter.Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь. Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

тбилиси

анкара

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, турция, тбилиси, анкара, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган