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Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии
Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии
Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Анкару заверил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в поддержке Грузии и пожелал турецкому народу выдержки после разрушительных землетрясений, говорится в сообщении пресс-службе правительства. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек."Глава правительства выразил президенту Турецкой Республики соболезнования из-за погибших в результате землетрясения. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия поддерживает турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении. Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь&gt;&gt;На встрече было отмечено участие грузинских спасателей в мероприятиях по спасению людей после землетрясений и по ликвидации последствий этого стихийного бедствия, а также оказанная Грузией гуманитарная помощь. "Мы остаемся верны грузино-турецкому стратегическому партнерству с учетом всех тех благ, которые приносит это сотрудничество нашим странам и региону", – написал Гарибашвили после встречи в Twitter.Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь. Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, турция, тбилиси, анкара, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган
новости, грузия, политика, турция, тбилиси, анкара, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган

Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии

17:34 23.02.2023 (обновлено: 17:51 23.02.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentРеджеп Тайип Эрдоган и Ираклий Гарибашвили
Реджеп Тайип Эрдоган и Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Анкару заверил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в поддержке Грузии и пожелал турецкому народу выдержки после разрушительных землетрясений, говорится в сообщении пресс-службе правительства.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек.
"Глава правительства выразил президенту Турецкой Республики соболезнования из-за погибших в результате землетрясения. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия поддерживает турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении.
Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь>>
На встрече было отмечено участие грузинских спасателей в мероприятиях по спасению людей после землетрясений и по ликвидации последствий этого стихийного бедствия, а также оказанная Грузией гуманитарная помощь.
"Мы остаемся верны грузино-турецкому стратегическому партнерству с учетом всех тех благ, которые приносит это сотрудничество нашим странам и региону", – написал Гарибашвили после встречи в Twitter.
Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за незамедлительно оказанную помощь.
Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.
Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.
На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.
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