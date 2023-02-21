https://sputnik-georgia.ru/20230221/erdogan-poblagodaril-nakhodyaschikhsya-v-turtsii-gruzinskikh-spasateley-za-pomosch--275066179.html

Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь

Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь

В понедельник Эрдоган посетил город Антакья, где находятся спасатели из Грузии и других стран 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T00:41+0400

2023-02-21T00:41+0400

2023-02-21T00:41+0400

грузия

новости

турция

землетрясение

землетрясение в турции 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275065995_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_51b81304ab35d92a7f7216c6be249bd5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган лично поблагодарил группы спасателей, в том числе грузинскую, которые принимают участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений и в спасательных мероприятиях, говорится в сообщении МВД Грузии. Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, из-под завалов спали более 114 тысяч человек, погибли более 41 тысячи человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены.В понедельник Эрдоган посетил одну из пострадавших от землетрясения провинций Хатай, город Антакья, где находятся спасатели из Грузии и других стран. Президент Турции лично встретился с представителями разных стран и на месте ознакомился со спасательными мероприятиями. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Гуманитарный груз из Грузии доставили в Турцию>>По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.Кроме того, власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза - еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, турция, землетрясение, землетрясение в турции 2023