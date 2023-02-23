https://sputnik-georgia.ru/20230223/kakoy-budet-stoimost-produktov-posle-snizheniya-tsen-275186645.html

Какой будет стоимость продуктов после снижения цен?

Какой будет стоимость продуктов после снижения цен?

Март не только первый месяц весны. Живых свидетелей почти не осталось, но в сталинские годы люди с нетерпением ждали мартовского снижения цен 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T17:57+0400

2023-02-23T17:57+0400

2023-02-23T17:58+0400

грузия

аналитика

политика

экономика

цены

продукты питания

цены на топливо

инфляция

ираклий гарибашвили

колумнисты

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Что нас ждет в нынешнем марте пока не совсем ясно, но, судя по всему, у премьера Ираклия Гарибашвили сходные намерения.Чем навеяны подобные предположения? Недавно на заседании правительства Грузии глава кабинета министров искренне возмутился тем, что нашим гражданам приходится практически со 100-процентной надбавкой покупать любую продукцию. Он признался, что Агентство по конкуренции изучило по его поручению этот вопрос, и картина вырисовалась крайне неприглядная. Не станем вдаваться в конкретные детали, просто подчеркнем – Гарибашвили принципиально и строго заявил – подобное положение недопустимо! Нельзя так богатеть за счет народа, это неправильно, – цитируют газеты премьера. Вопрос требует активной проработки и регулирования, продолжил он, поручив министрам экономического профиля собрать всех крупных импортеров и отреагировать соответствующим образом. Как именно будет реагировать правительство, предугадать, в общем-то, не сложно. Благо, в качестве успешного образца Гарибашвили тут же привел вступившее на днях в силу ограничение потолка цен на длинный перечень медикаментов. Другое дело, как ко всему этому отнестись нам, потребителям? Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства >>Согласен, вопрос, в принципе, риторический. Можно не сомневаться, что абсолютное большинство наших не особенно материально процветающих граждан, как и в сталинские времена, с огромным энтузиазмом примут директиву о снижении цен. Не исключено, на это, собственно, и делается политический расчет. Именно политический, потому что с экономической точки зрения все далеко не столь однозначно. Образно суть сомнений можно выразить одной фразой: а не возвращают ли нас эти социально-экономические посылы назад в светлое будущее? Тревога, думаю, согласятся экономисты и социологи, вполне обоснованная. Директивное снижение цен – инструмент сугубо совковый и авторитарный. Любые формы волевого распределения, как, скажем, введение продовольственных карточек или то же ограничение цен, оправдывают себя лишь в чрезвычайных условиях. Но у нас в стране, по уверениям самого правительства, не только не происходит ничего чрезвычайного, но и налицо небывалые темпы экономического роста. Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>В этих обстоятельствах при неавторитарном управлении упрекать бизнес в отсутствии совести, по крайней мере, наивно. Бессмысленно осуждать ту же компанию Wissol, которая, как было сказано, на каждом литре топлива "наваривает" 1 лари, раз закон этого не запрещает. Природа бизнеса такова, что он будет стремиться извлечь для себя максимум, если, например, не оговорена норма прибыли. Лучший, проверенный многолетней мировой практикой метод рыночного саморегулирования – это свободная конкуренция. Честно говоря, не совсем понятно, почему глава правительства должен специально поручать Агентству по конкуренции изучение подобных вопросов? Они и так входят в круг повседневных обязанностей этого органа. Безусловно, трудно сдержать возмущение, слыша, как кто-то бессовестно на нас наживается и в этом нельзя не поддержать Ираклия Гарибашвили. Смущает другое: ведь возмущается не рядовой гражданин, как мы с вами, а глава правительства. Причем, сказанное им, создает убедительное ощущение, что он узнал обо всем этом только сейчас. Между прочим, в отличии от нас, рядовых граждан, которые не первый год трубят об этом на каждом углу. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

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грузия, аналитика, политика, экономика, цены, продукты питания, цены на топливо, инфляция, ираклий гарибашвили, колумнисты