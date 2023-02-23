https://sputnik-georgia.ru/20230223/kakoy-budet-stoimost-produktov-posle-snizheniya-tsen-275186645.html
Какой будет стоимость продуктов после снижения цен?
Какой будет стоимость продуктов после снижения цен?
Март не только первый месяц весны. Живых свидетелей почти не осталось, но в сталинские годы люди с нетерпением ждали мартовского снижения цен 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T17:57+0400
2023-02-23T17:57+0400
2023-02-23T17:58+0400
грузия
аналитика
политика
экономика
цены
продукты питания
цены на топливо
инфляция
ираклий гарибашвили
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442480_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_43ebf7f39d142333c653dd32f421487b.jpg
Что нас ждет в нынешнем марте пока не совсем ясно, но, судя по всему, у премьера Ираклия Гарибашвили сходные намерения.Чем навеяны подобные предположения? Недавно на заседании правительства Грузии глава кабинета министров искренне возмутился тем, что нашим гражданам приходится практически со 100-процентной надбавкой покупать любую продукцию. Он признался, что Агентство по конкуренции изучило по его поручению этот вопрос, и картина вырисовалась крайне неприглядная. Не станем вдаваться в конкретные детали, просто подчеркнем – Гарибашвили принципиально и строго заявил – подобное положение недопустимо! Нельзя так богатеть за счет народа, это неправильно, – цитируют газеты премьера. Вопрос требует активной проработки и регулирования, продолжил он, поручив министрам экономического профиля собрать всех крупных импортеров и отреагировать соответствующим образом. Как именно будет реагировать правительство, предугадать, в общем-то, не сложно. Благо, в качестве успешного образца Гарибашвили тут же привел вступившее на днях в силу ограничение потолка цен на длинный перечень медикаментов. Другое дело, как ко всему этому отнестись нам, потребителям? Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства >>Согласен, вопрос, в принципе, риторический. Можно не сомневаться, что абсолютное большинство наших не особенно материально процветающих граждан, как и в сталинские времена, с огромным энтузиазмом примут директиву о снижении цен. Не исключено, на это, собственно, и делается политический расчет. Именно политический, потому что с экономической точки зрения все далеко не столь однозначно. Образно суть сомнений можно выразить одной фразой: а не возвращают ли нас эти социально-экономические посылы назад в светлое будущее? Тревога, думаю, согласятся экономисты и социологи, вполне обоснованная. Директивное снижение цен – инструмент сугубо совковый и авторитарный. Любые формы волевого распределения, как, скажем, введение продовольственных карточек или то же ограничение цен, оправдывают себя лишь в чрезвычайных условиях. Но у нас в стране, по уверениям самого правительства, не только не происходит ничего чрезвычайного, но и налицо небывалые темпы экономического роста. Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>В этих обстоятельствах при неавторитарном управлении упрекать бизнес в отсутствии совести, по крайней мере, наивно. Бессмысленно осуждать ту же компанию Wissol, которая, как было сказано, на каждом литре топлива "наваривает" 1 лари, раз закон этого не запрещает. Природа бизнеса такова, что он будет стремиться извлечь для себя максимум, если, например, не оговорена норма прибыли. Лучший, проверенный многолетней мировой практикой метод рыночного саморегулирования – это свободная конкуренция. Честно говоря, не совсем понятно, почему глава правительства должен специально поручать Агентству по конкуренции изучение подобных вопросов? Они и так входят в круг повседневных обязанностей этого органа. Безусловно, трудно сдержать возмущение, слыша, как кто-то бессовестно на нас наживается и в этом нельзя не поддержать Ираклия Гарибашвили. Смущает другое: ведь возмущается не рядовой гражданин, как мы с вами, а глава правительства. Причем, сказанное им, создает убедительное ощущение, что он узнал обо всем этом только сейчас. Между прочим, в отличии от нас, рядовых граждан, которые не первый год трубят об этом на каждом углу. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442480_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_42d615b7a3a11b8a588066ff24ccdf2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
грузия, аналитика, политика, экономика, цены, продукты питания, цены на топливо, инфляция, ираклий гарибашвили, колумнисты
грузия, аналитика, политика, экономика, цены, продукты питания, цены на топливо, инфляция, ираклий гарибашвили, колумнисты
Какой будет стоимость продуктов после снижения цен?
17:57 23.02.2023 (обновлено: 17:58 23.02.2023)
Март не только первый месяц весны. Живых свидетелей почти не осталось, но в сталинские годы люди с нетерпением ждали мартовского снижения цен
Что нас ждет в нынешнем марте пока не совсем ясно, но, судя по всему, у премьера Ираклия Гарибашвили сходные намерения.
Чем навеяны подобные предположения?
Недавно на заседании правительства Грузии глава кабинета министров искренне возмутился тем, что нашим гражданам приходится практически со 100-процентной надбавкой покупать любую продукцию. Он признался, что Агентство по конкуренции изучило по его поручению этот вопрос, и картина вырисовалась крайне неприглядная.
Не станем вдаваться в конкретные детали, просто подчеркнем – Гарибашвили принципиально и строго заявил – подобное положение недопустимо! Нельзя так богатеть за счет народа, это неправильно, – цитируют газеты премьера. Вопрос требует активной проработки и регулирования, продолжил он, поручив министрам экономического профиля собрать всех крупных импортеров и отреагировать соответствующим образом.
Как именно будет реагировать правительство, предугадать, в общем-то, не сложно. Благо, в качестве успешного образца Гарибашвили тут же привел вступившее на днях в силу ограничение потолка цен на длинный перечень медикаментов. Другое дело, как ко всему этому отнестись нам, потребителям?
Согласен, вопрос, в принципе, риторический. Можно не сомневаться, что абсолютное большинство наших не особенно материально процветающих граждан, как и в сталинские времена, с огромным энтузиазмом примут директиву о снижении цен. Не исключено, на это, собственно, и делается политический расчет. Именно политический, потому что с экономической точки зрения все далеко не столь однозначно.
Образно суть сомнений можно выразить одной фразой: а не возвращают ли нас эти социально-экономические посылы назад в светлое будущее?
Тревога, думаю, согласятся экономисты и социологи, вполне обоснованная. Директивное снижение цен – инструмент сугубо совковый и авторитарный.
Любые формы волевого распределения, как, скажем, введение продовольственных карточек или то же ограничение цен, оправдывают себя лишь в чрезвычайных условиях. Но у нас в стране, по уверениям самого правительства, не только не происходит ничего чрезвычайного, но и налицо небывалые темпы экономического роста.
В этих обстоятельствах при неавторитарном управлении упрекать бизнес в отсутствии совести, по крайней мере, наивно. Бессмысленно осуждать ту же компанию Wissol, которая, как было сказано, на каждом литре топлива "наваривает" 1 лари, раз закон этого не запрещает. Природа бизнеса такова, что он будет стремиться извлечь для себя максимум, если, например, не оговорена норма прибыли.
Лучший, проверенный многолетней мировой практикой метод рыночного саморегулирования – это свободная конкуренция. Честно говоря, не совсем понятно, почему глава правительства должен специально поручать Агентству по конкуренции изучение подобных вопросов? Они и так входят в круг повседневных обязанностей этого органа.
Безусловно, трудно сдержать возмущение, слыша, как кто-то бессовестно на нас наживается и в этом нельзя не поддержать Ираклия Гарибашвили. Смущает другое: ведь возмущается не рядовой гражданин, как мы с вами, а глава правительства. Причем, сказанное им, создает убедительное ощущение, что он узнал обо всем этом только сейчас. Между прочим, в отличии от нас, рядовых граждан, которые не первый год трубят об этом на каждом углу.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции