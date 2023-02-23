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Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок
Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок
В случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборот 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T23:24+0400
2023-02-23T23:24+0400
2023-02-23T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает вопрос роста цен на конкретные медикаменты, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе. Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что в данный момент идет адаптация рынка и компании соблюдают все условия закона, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. При этом он отметил, что в случае выявления доминирующих позиций по конкретным лекарственным средствам и их заменителям, Национальное агентство по конкуренции может отреагировать. "После обработки исходных данных мы узнаем, будет ли у нас решение о начале подробного изучения и совместимо ли это действие с действующим в Грузии законодательством о конкуренции", – сказал Леквинадзе. Он также отметил, что в случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборота. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>Вопрос цен на медикаменты является самым актуальным для Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после с 15 февраля задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, экономика, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок
23:24 23.02.2023 (обновлено: 23:40 23.02.2023)
В случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборот
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает вопрос роста цен на конкретные медикаменты, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе.
Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что в данный момент идет адаптация рынка и компании соблюдают все условия закона, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены.
"Мы изучаем и оцениваем предварительную информацию по конкретным лекарствам, цены на которые резко выросли, и изучаем позиции компаний, работающих на рынке", – сказал Леквинадзе.
При этом он отметил, что в случае выявления доминирующих позиций по конкретным лекарственным средствам и их заменителям, Национальное агентство по конкуренции может отреагировать.
"После обработки исходных данных мы узнаем, будет ли у нас решение о начале подробного изучения и совместимо ли это действие с действующим в Грузии законодательством о конкуренции", – сказал Леквинадзе.
Он также отметил, что в случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборота.
Вопрос цен на медикаменты является самым актуальным для Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после с 15 февраля задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).