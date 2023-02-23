Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230223/skandal-s-tsenami-na-lekarstva-v-gruzii-agentstvo-konkurentsii-izuchaet-rynok-275197863.html
Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок
Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок
В случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборот 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T23:24+0400
2023-02-23T23:40+0400
грузия
новости
общество
экономика
ираклий леквинадзе
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_0:93:1763:1085_1920x0_80_0_0_4885f8d8b74984ac387e51c38a685a46.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает вопрос роста цен на конкретные медикаменты, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе. Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что в данный момент идет адаптация рынка и компании соблюдают все условия закона, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. При этом он отметил, что в случае выявления доминирующих позиций по конкретным лекарственным средствам и их заменителям, Национальное агентство по конкуренции может отреагировать. "После обработки исходных данных мы узнаем, будет ли у нас решение о начале подробного изучения и совместимо ли это действие с действующим в Грузии законодательством о конкуренции", – сказал Леквинадзе. Он также отметил, что в случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборота. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра&gt;&gt;Вопрос цен на медикаменты является самым актуальным для Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после с 15 февраля задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства&gt;&gt;В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_97:0:1666:1177_1920x0_80_0_0_e596dfd84dabbcb1741ebaa69a756469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, экономика, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, экономика, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии

Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок

23:24 23.02.2023 (обновлено: 23:40 23.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске
Эпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборот
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает вопрос роста цен на конкретные медикаменты, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе.
Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что в данный момент идет адаптация рынка и компании соблюдают все условия закона, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены.

"Мы изучаем и оцениваем предварительную информацию по конкретным лекарствам, цены на которые резко выросли, и изучаем позиции компаний, работающих на рынке", – сказал Леквинадзе.

При этом он отметил, что в случае выявления доминирующих позиций по конкретным лекарственным средствам и их заменителям, Национальное агентство по конкуренции может отреагировать.
"После обработки исходных данных мы узнаем, будет ли у нас решение о начале подробного изучения и совместимо ли это действие с действующим в Грузии законодательством о конкуренции", – сказал Леквинадзе.
Он также отметил, что в случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборота.
Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>
Вопрос цен на медикаменты является самым актуальным для Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после с 15 февраля задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0