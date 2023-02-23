https://sputnik-georgia.ru/20230223/skandal-s-tsenami-na-lekarstva-v-gruzii-agentstvo-konkurentsii-izuchaet-rynok-275197863.html

Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок

Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок

В случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборот 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает вопрос роста цен на конкретные медикаменты, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе. Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что в данный момент идет адаптация рынка и компании соблюдают все условия закона, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. При этом он отметил, что в случае выявления доминирующих позиций по конкретным лекарственным средствам и их заменителям, Национальное агентство по конкуренции может отреагировать. "После обработки исходных данных мы узнаем, будет ли у нас решение о начале подробного изучения и совместимо ли это действие с действующим в Грузии законодательством о конкуренции", – сказал Леквинадзе. Он также отметил, что в случае выявления нарушения, агентство имеет право применить санкции, предусматривающие штраф до пяти процентов от финансового оборота. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>Вопрос цен на медикаменты является самым актуальным для Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после с 15 февраля задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии