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Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра

Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра

В Минздраве намерены строго реагировать на нарушения, связанные с ценами на медикаменты 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T16:50+0400

2023-02-23T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Аптеки в Грузии начали искусственно завышать цены на лекарства, импортируемые из Турции, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния телеканалу "Рустави 2". С марта 2022 года Грузия открыла рынок для лекарств из Турции, в результате чего цены на медикаменты подешевели на 60-80%. Кроме того, с 15 февраля 2023 года был задействован механизм референтных цен. На данном этапе по цене выше установленной государством нельзя продавать лекарства для лечения онкологических и хронических заболеваний.По ее словам, важно пресекать все подобные факты. Минздрав намерен использовать международный опыт, сотрудничать с партнерами, а также с другими ведомствами для пресечения недобросовестного маркетинга, искусственного роста цен и искусственного нарушения здоровых правил конкуренции. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>Национальное агентство конкуренции выразило готовность изучить этот вопрос.В подтверждение вчерашнего заявления Минздрава грузинские пользователи сети начали писать о своем опыте. По их словам, лекарства подорожали аж в три раза.В Грузии подешевеют более 800 медикаментов>>Некоторые рассказывали о том, что в аптеках им говорили об отсутствии на данном этапе импортируемых из Турции лекарств и о наличии европейских медикаментов, которые стоят дороже. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Государство будет следить за ценами на лекарства в Грузии по электронной системе>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тыс долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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