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Глава МВД Грузии: делая от души, мы можем многое
Глава МВД Грузии: делая от души, мы можем многое
Грузинские спасатели с первых дней работают над ликвидацией последствий землетрясения в Турции 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T18:50+0400
2023-02-24T18:50+0400
2023-02-24T18:50+0400
грузия
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происшествия
вахтанг гомелаури
ираклий гарибашвили
землетрясение в турции 2023
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Грузия пусть и маленькая страна, но делая от души, она может многое и всегда придет на помощь, в том числе и Турции, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Грузия с первых дней помогает Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни 43,5 тысячи человек. Он также поблагодарил грузинских спасателей, которые с первого дня работают над ликвидацией последствий землетрясения в Турции. "Три человека были спасены и извлечены живыми. К сожалению, если не ошибаюсь, из руин извлечено 85 погибших. Наши спасатели имеют большой опыт и хорошо обучены. Я горжусь, я хочу поблагодарить всех, каждого из них. Я горжусь, когда нам говорят спасибо, ваши ребята очень старались", – сказал Гомелаури. Свою благодарность также лично спасателям выразил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Премьер-министр Грузии прибыл в эпицентр землетрясения в Турции >>"Хочу поблагодарить наших героев-спасателей, спасательную службу, их руководство, господина Вахтанга (Гомелаури), всех, кто принимал участие в спасательных работах", – сказал Гарибашвили. Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 43,5 тысячи человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь >>По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек. Кроме того, власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, происшествия, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, землетрясение в турции 2023
грузия, новости, политика, происшествия, вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили, землетрясение в турции 2023
Глава МВД Грузии: делая от души, мы можем многое
Грузинские спасатели с первых дней работают над ликвидацией последствий землетрясения в Турции
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Грузия пусть и маленькая страна, но делая от души, она может многое и всегда придет на помощь, в том числе и Турции, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Грузия с первых дней помогает Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни 43,5 тысячи человек.
"Они наши друзья, соседи, наши братья и сестры, и всегда нам помогают в нужде. Мы всегда готовы быть рядом с ними, чтобы не случилось. Может мы и маленькая страна, но когда делаешь с душой, мы можем многое", – сказал Гомелаури.
Он также поблагодарил грузинских спасателей, которые с первого дня работают над ликвидацией последствий землетрясения в Турции.
"Три человека были спасены и извлечены живыми. К сожалению, если не ошибаюсь, из руин извлечено 85 погибших. Наши спасатели имеют большой опыт и хорошо обучены. Я горжусь, я хочу поблагодарить всех, каждого из них. Я горжусь, когда нам говорят спасибо, ваши ребята очень старались", – сказал Гомелаури.
Свою благодарность также лично спасателям выразил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Хочу поблагодарить наших героев-спасателей, спасательную службу, их руководство, господина Вахтанга (Гомелаури), всех, кто принимал участие в спасательных работах", – сказал Гарибашвили.
Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 43,5 тысячи человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены.
Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи.
По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.
Кроме того, власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.
На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.