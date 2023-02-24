https://sputnik-georgia.ru/20230224/izvinyatsya-dolzhen-ne-ya-deputat-gruzinskoy-mechty-otvetil-oppozitsii-275200869.html

Извиняться должен не я: депутат "Грузинской мечты" ответил оппозиции

Извиняться должен не я: депутат "Грузинской мечты" ответил оппозиции

В парламенте страны рассматривается законопроект "О прозрачности иностранного влияния", инициированного депутатами от общественного движения "Сила народа" 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T10:24+0400

2023-02-24T10:24+0400

2023-02-24T10:24+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_aca68b34ce9ef1129c13349c517b77d9.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Извинения за разговоры об опасности финансирования исламского радикализма – поощрение всех форм радикализма, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Независимый депутат парламента Грузии Тариэл Накаидзе обвинил исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидера фракции Мамуку Мдинарадзе в оскорбление мусульман, в разжигание ненависти и потребовал от него извинения, когда тот во время обсуждения проекта закона задал вопрос, почему никто не говорит о том, что в Грузии финансируют последователей радикального исламизма. При этом он отметил, что упоминание мусульман в сочетании с фразой "радикальный исламизм" является оскорблением для живущих в Грузии лиц, исповедующих ислам. "Что касается проживающих в нашей стране мусульман, наших сестер и братьев, то это тяжелейшее оскорбление их и нашего многовекового сосуществования, когда при упоминании "радикальный исламизм" идет попытка связать эту фразу с мусульманами и ассоциировать ее с ними", – сказал Мдинарадзе. Депутат потребовал от "Грузинской мечты" извинений за "оскорбление мусульман" >>Вопрос о финансировании радикального исламизма поднялся в связи с обсуждением проекта нового закона "Об агентах иностранного влияния", который предполагает введение обязательной подотчетности о финансировании и тратах НПО и владельцев всех видов СМИ в Грузии и признание их агентами в случае, если 20% этого финансирование составляют средства из-за рубежа, без ограничения права на работу. Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами отколовшимися от правящей партии и известными своей антизападной позицией. Сразу после обнародования его резко осудила оппозиция и ряд экспертов, назвав его противоречащим Конституции Грузии. Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе >>Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует аналогичный, неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта