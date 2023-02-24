https://sputnik-georgia.ru/20230224/krupneyshaya-vystavka-novykh-kollektsiy-startuet-v-natsionalnoy-galeree-gruzii-275221032.html

Крупнейшая выставка новых коллекций стартует в Национальной галерее Грузии

Крупнейшая выставка новых коллекций стартует в Национальной галерее Грузии

Посетители выставки увидят работы грузинских художников XX-XXI века 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:54+0400

2023-02-24T17:54+0400

2023-02-24T18:13+0400

культура

грузия

культурная жизнь грузии

национальная галерея им. д.шеварднадзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Самая масштабная выставка экспонатов, недавно приобретенных для музеев министерством культуры Грузии, продлится с 25 февраля по 12 марта в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе. На выставке будут представлены экспонаты, приобретенные министерством в 2021-2022 годах для подведомственных музеев: Национального музея Грузии, Дворца искусств и Музея грузинской литературы им. Г. Леонидзе. После 30-летнего перерыва министерство культуры также смогло пополнить Государственный музей искусств Грузии им. Шалвы Амиранашвили и Фонд современного искусства Грузии новыми работами лишь в 2021-2022 годах. Речь идет о работах 119 грузинских художников. В новую коллекцию вошли подаренные картины авторов, которые проводили выставки в Национальной галерее с октября 2021 года по настоящее время. Скандал в Национальной галерее привел к преждевременному закрытию выставки>>Новая коллекция в Национальной галерее Грузии показывает впечатляющую картину развития искусства в стране в XX-XXI веке. Среди картин, которые Минкульт смог приобрести для Национальной галереи, большая коллекция Валериана Сидамона-Эристави (работы 1980-1990-х годов), 73 произведения великих грузинских художников Серго Кобуладзе, Кирилла Зданевича, Феликса Варламишвили, Александра Бажбеук-Меликян, Русудан Гачечиладзе и ряд важных работ Важи Меликишвили. Кроме того, будут представлены 22 работы выдающегося грузинского художника Ираклия Мдивани, которые вернули в Грузию. Интересно и то, что посетители выставки смогут увидеть и двадцать неопубликованных рукописей грузинского поэта Галактиона Табидзе, которые в 2021 году были приобретены для Музея грузинской литературы. Среди экспонатов – 32 стихотворения, шесть дневниковых записей, одно личное письмо, два перевода и десять зарисовок. Национальная галерея Грузии (также известная как "Голубая галерея") была основана в Тбилиси в 1917-1920 годах, благодаря знаменитому грузинскому художнику и общественному деятелю Дмитрию Шеварднадзе. Первая выставка произведений искусства грузинских и зарубежных авторов XVIII-XIX веков состоялась в 1920 году. Национальная галерея расположена в центре Тбилиси в старинном здании, построенном в 1888 году по проекту известного архитектора Альберта Зальцмана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, национальная галерея им. д.шеварднадзе, тбилиси