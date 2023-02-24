https://sputnik-georgia.ru/20230224/lekarstvennyy-zakon-nasledniki-chashki-zamerli-v-ozhidanii-274511118.html

"Лекарственный закон": наследники "Чашки" замерли в ожидании…

"Лекарственный закон": наследники "Чашки" замерли в ожидании…

Невозможно не радоваться 40-процентному снижению цен на медикаменты, которое обещает правительство, однако колумнист Sputnik присоединяется к опасениям... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T21:52+0400

2023-02-24T21:52+0400

2023-02-28T10:14+0400

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Начну с "Чашки", благо большинство читающей публики, наверное, уже и не знает, о ком идет речь. Между тем, в эпоху "развитого социализма" это имя было хорошо известно всему Тбилиси. Лекарства тогда стоили в буквальном смысле копейки. Но купить в аптеках эффективные импортные препараты, от которых иногда зависела жизнь близких, невозможно было ни за какие деньги. Так вот, "Чашка" каким-то образом их переправлял и продавал втридорога. Никто не был на него за это в обиде – напротив, люди испытывали лишь благодарность. Тогда это официально считалось злостной спекуляций и строго каралось законом. Однако в руководящих и правоохранительных органах тоже работали живые люди. Они понимали, что как и все смертные не застрахованы от недугов, так что незаменимые услуги "Чашки" в один прекрасный день могут понадобиться и им. Одним словом, этого человека не трогали… О "Чашке" я невольно вспомнил в связи с тем, что с 15 февраля по всей стране вводится верхний ценовой барьер почти на 1 300 наименований медикаментов. Нарушители, как сказано, будут подвергаться различным санкциям. Каким именно – пока не уточняется. Но административно-карательная суть новшества в целом очевидна. К упоминанию о "Чашке" и ему подобных следует добавить одно важное обстоятельство. При всех недостатках механизм государственного контроля за ценами на лекарства в советские времена органично вписывался в систему бесплатного здравоохранения. Однако как он, спрашивается, будет сочетаться с рыночными условиях, где действуют совершенно иные законы? Это больше всего тревожит специалистов отрасли и независимых экспертов. Председатель "Платформы развития Грузии" Тенгиз Шергелашвили всерьез опасается, что одностороннее решение может привести к появлению "теневого" рынка лекарств. Чем подобные действия и обернулись, кстати, в некоторых восточноевропейских странах. Сразу оговорюсь: ни у страждущих, ни у специалистов нет тени сомнений в том, что грузинские аптечные сети без зазрения совести наживаются на наших гражданах. Подозрительно одинаковая высокая стоимость препаратов невольно наводит на мысль о порочной солидарности. Проще говоря, о сговоре. Эксперты обращают внимание, что у разных сетей совпадают даже так называемые льготные дни и скидки. Что явно свидетельствует об отсутствии не только здоровой, но и какой бы то ни было конкуренции. При старте в таких обстоятельствах "лекарственный закон" может сразу же натолкнуться и на "солидарность" в попытках его бойкотировать. Правительство, приняв соответствующее решение, конечно, вправе учредить ценовой барьер на тот или иной препарат. Однако оно не вправе заставить коммерческую структуру его закупать и продавать. Ряд специалистов считает, что намного целесообразней было бы основательно увеличить долю медикаментов в пакете всеобщего медицинского страхования, где она сейчас мизерная. Это позволит государству изначально избежать непредсказуемых результатов, которые не исключены при администрировании с ценами. Также поможет врачам избежать искушающего соблазна получать бонусы по договоренности с аптечными сетями и упорядочит торговлю препаратами по рецептам. Заодно возникнут благоприятные условия для активизации антимонопольного законодательства и конкуренции, столь важной при оптимизации отрасли. Фармацевтический рынок по понятным причинам весьма специфичен. Между тем, в системном отношении, грустно иронизирует Тенгиз Шергелашвили, в Грузии он принципиально мало чем отличается от торговли, скажем, капустой или баклажанами. И если этот рынок лекарств не будет сбалансирован с развитием системы здравоохранения в целом, нельзя исключить, что снижение цен на лекарства приведет к их бессмысленной закупке впрок. Практика доказывает, половинчатые схемы не способны оптимально решать назревшие проблемы. Безусловно, в нынешней неуправляемой, а, точнее, управляющейся скрытыми договоренностями ситуации "лекарственный закон" полностью оправдан. Но лишь как неотложная, вынужденная и временная мера, которая должна быть в дальнейшем подкреплена системной реформой, сходятся во мнении большинство специалистов. Тем не менее, в планах правительства на ближайшие годы об этом нет ни слова. Судя по заявлениям, здесь подумывают лишь о том, чтобы при первой возможности расширить перечень медикаментов с верхним пределом цен. Вряд ли кто-нибудь возьмется уверенно утверждать, что подобная практика обеспечит высокую эффективность и не приведет к образованию дефицита. Современные наследники "Чашки" наверняка насторожились и замерли в ожидании… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20230116/zhiteli-gruzii-ezhegodno-ekonomyat-200-mln-lari-na-lekarstvakh---premer-273962445.html

https://sputnik-georgia.ru/20221229/dostupnye-lekarstva-i-meduslugi--v-reguliruyuschem-agentstve-gruzii-podveli-itogi-273532755.html

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грузия, аналитика, обзоры, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, колумнисты