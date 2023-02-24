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Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции
Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции
Накануне премьер-министр Грузии с делегацией отправился в Турцию 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T17:03+0400
2023-02-24T17:03+0400
2023-02-24T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганам обсудил многие актуальные вопросы, связанные со стратегическими отношениями между двумя странами. Глава грузинского правительства находится с визитом в Турции. Встреча Гарибашвили с Эрдоганом прошла накануне в Анкаре. В пятницу премьер посетил провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран."В первую очередь скажу, что у нас был очень плодотворный разговор за рабочим обедом. Мы говорили о многих текущих вопросах, которые касаются стратегических отношений, существующих между нашими странами", – заявил Гарибашвили журналистам. Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии>>Турция для Грузии является одним из главных стратегических партнеров и торговым партнером номер один, отметил премьер. Два года назад страны наметили цель увеличить торговый оборот до трех миллиарда долларов, напомнил Гарибашвили. "Мы сделали это заявление два года назад, когда я был в Анкаре с официальным визитом, и хочу сказать, что уже в прошлом году торговый оборот достиг 2,8 миллиарда долларов, почти трех миллиардов, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили.В ходе встречи также был затронут ряд вопросов, касающихся отношений между Грузией и Турцией. "Естественно, мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с отношениями между нашими странами, и существует еще больший потенциал для развития этих отношений, чтобы мы могли делать еще больше полезного для обеих сторон", – отметил Гарибашвили. Грузия и грузинский народ поддерживает Турциию и турецкий народ – это мое главное посланием к турецкому народу, заявил Гарибашвили. Глава грузинского правительства также поблагодарил грузинских спасателей, которые находятся в Турции за проделанную работу. "Мы в тот же день отправили спасателей, которые приехали на место со своей техникой. Спасли трех человек, к сожалению, нашли более 80 погибших. Я хочу поблагодарить наших спасателей-героев, всех, кто принимал участие в спасательных мероприятиях", – заявил премьер. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 43 тысяч человек.Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, анкара, тбилиси, турция
политика, новости, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, анкара, тбилиси, турция
Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции
Накануне премьер-министр Грузии с делегацией отправился в Турцию
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганам обсудил многие актуальные вопросы, связанные со стратегическими отношениями между двумя странами.
Глава грузинского правительства находится с визитом в Турции. Встреча Гарибашвили с Эрдоганом прошла накануне в Анкаре. В пятницу премьер посетил провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран.
"В первую очередь скажу, что у нас был очень плодотворный разговор за рабочим обедом. Мы говорили о многих текущих вопросах, которые касаются стратегических отношений, существующих между нашими странами", – заявил Гарибашвили журналистам.
Турция для Грузии является одним из главных стратегических партнеров и торговым партнером номер один, отметил премьер.
Два года назад страны наметили цель увеличить торговый оборот до трех миллиарда долларов, напомнил Гарибашвили.
"Мы сделали это заявление два года назад, когда я был в Анкаре с официальным визитом, и хочу сказать, что уже в прошлом году торговый оборот достиг 2,8 миллиарда долларов, почти трех миллиардов, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили.
В ходе встречи также был затронут ряд вопросов, касающихся отношений между Грузией и Турцией.
"Естественно, мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с отношениями между нашими странами, и существует еще больший потенциал для развития этих отношений, чтобы мы могли делать еще больше полезного для обеих сторон", – отметил Гарибашвили.
Грузия и грузинский народ поддерживает Турциию и турецкий народ – это мое главное посланием к турецкому народу, заявил Гарибашвили.
"Это послание и мои соболезнования я вчера передал президенту Эрдогану, которому я подтвердил нашу поддержку, выразил нашу солидарность. Это ужасная трагедия, которая обрушилась на Турцию и на наш братский турецкий народ", – отметил премьер.
Глава грузинского правительства также поблагодарил грузинских спасателей, которые находятся в Турции за проделанную работу.
"Мы в тот же день отправили спасателей, которые приехали на место со своей техникой. Спасли трех человек, к сожалению, нашли более 80 погибших. Я хочу поблагодарить наших спасателей-героев, всех, кто принимал участие в спасательных мероприятиях", – заявил премьер.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 43 тысяч человек.
Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.
На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.