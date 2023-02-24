Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230224/premer-gruzii-rasskazal-detali-vstrechi-s-prezidentom-turtsii-275217065.html
Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции
Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции
Накануне премьер-министр Грузии с делегацией отправился в Турцию 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T17:03+0400
2023-02-24T17:03+0400
политика
новости
ираклий гарибашвили
реджеп тайип эрдоган
анкара
тбилиси
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/18/275215909_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4c48d1175b5b56dcb2bff65f327c32ec.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганам обсудил многие актуальные вопросы, связанные со стратегическими отношениями между двумя странами. Глава грузинского правительства находится с визитом в Турции. Встреча Гарибашвили с Эрдоганом прошла накануне в Анкаре. В пятницу премьер посетил провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран."В первую очередь скажу, что у нас был очень плодотворный разговор за рабочим обедом. Мы говорили о многих текущих вопросах, которые касаются стратегических отношений, существующих между нашими странами", – заявил Гарибашвили журналистам. Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии&gt;&gt;Турция для Грузии является одним из главных стратегических партнеров и торговым партнером номер один, отметил премьер. Два года назад страны наметили цель увеличить торговый оборот до трех миллиарда долларов, напомнил Гарибашвили. "Мы сделали это заявление два года назад, когда я был в Анкаре с официальным визитом, и хочу сказать, что уже в прошлом году торговый оборот достиг 2,8 миллиарда долларов, почти трех миллиардов, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили.В ходе встречи также был затронут ряд вопросов, касающихся отношений между Грузией и Турцией. "Естественно, мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с отношениями между нашими странами, и существует еще больший потенциал для развития этих отношений, чтобы мы могли делать еще больше полезного для обеих сторон", – отметил Гарибашвили. Грузия и грузинский народ поддерживает Турциию и турецкий народ – это мое главное посланием к турецкому народу, заявил Гарибашвили. Глава грузинского правительства также поблагодарил грузинских спасателей, которые находятся в Турции за проделанную работу. "Мы в тот же день отправили спасателей, которые приехали на место со своей техникой. Спасли трех человек, к сожалению, нашли более 80 погибших. Я хочу поблагодарить наших спасателей-героев, всех, кто принимал участие в спасательных мероприятиях", – заявил премьер. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 43 тысяч человек.Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
анкара
тбилиси
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/18/275215909_108:0:1528:1065_1920x0_80_0_0_0d513d07ed5f8aefe611af1ee5ef4393.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, анкара, тбилиси, турция
политика, новости, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, анкара, тбилиси, турция

Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции

17:03 24.02.2023
© Government of GeorgiaВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Турции Реджеп Тайп Эрдоганом
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Турции Реджеп Тайп Эрдоганом - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2023
© Government of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Накануне премьер-министр Грузии с делегацией отправился в Турцию
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганам обсудил многие актуальные вопросы, связанные со стратегическими отношениями между двумя странами.
Глава грузинского правительства находится с визитом в Турции. Встреча Гарибашвили с Эрдоганом прошла накануне в Анкаре. В пятницу премьер посетил провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран.
"В первую очередь скажу, что у нас был очень плодотворный разговор за рабочим обедом. Мы говорили о многих текущих вопросах, которые касаются стратегических отношений, существующих между нашими странами", – заявил Гарибашвили журналистам.
Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии>>
Турция для Грузии является одним из главных стратегических партнеров и торговым партнером номер один, отметил премьер.
Два года назад страны наметили цель увеличить торговый оборот до трех миллиарда долларов, напомнил Гарибашвили.
"Мы сделали это заявление два года назад, когда я был в Анкаре с официальным визитом, и хочу сказать, что уже в прошлом году торговый оборот достиг 2,8 миллиарда долларов, почти трех миллиардов, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили.
В ходе встречи также был затронут ряд вопросов, касающихся отношений между Грузией и Турцией.
"Естественно, мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с отношениями между нашими странами, и существует еще больший потенциал для развития этих отношений, чтобы мы могли делать еще больше полезного для обеих сторон", – отметил Гарибашвили.
Грузия и грузинский народ поддерживает Турциию и турецкий народ – это мое главное посланием к турецкому народу, заявил Гарибашвили.

"Это послание и мои соболезнования я вчера передал президенту Эрдогану, которому я подтвердил нашу поддержку, выразил нашу солидарность. Это ужасная трагедия, которая обрушилась на Турцию и на наш братский турецкий народ", – отметил премьер.

Глава грузинского правительства также поблагодарил грузинских спасателей, которые находятся в Турции за проделанную работу.
"Мы в тот же день отправили спасателей, которые приехали на место со своей техникой. Спасли трех человек, к сожалению, нашли более 80 погибших. Я хочу поблагодарить наших спасателей-героев, всех, кто принимал участие в спасательных мероприятиях", – заявил премьер.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 43 тысяч человек.
Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы.
На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0