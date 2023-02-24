https://sputnik-georgia.ru/20230224/premer-gruzii-rasskazal-detali-vstrechi-s-prezidentom-turtsii-275217065.html

Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции

Премьер Грузии рассказал детали встречи с президентом Турции

Накануне премьер-министр Грузии с делегацией отправился в Турцию 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:03+0400

2023-02-24T17:03+0400

2023-02-24T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганам обсудил многие актуальные вопросы, связанные со стратегическими отношениями между двумя странами. Глава грузинского правительства находится с визитом в Турции. Встреча Гарибашвили с Эрдоганом прошла накануне в Анкаре. В пятницу премьер посетил провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран."В первую очередь скажу, что у нас был очень плодотворный разговор за рабочим обедом. Мы говорили о многих текущих вопросах, которые касаются стратегических отношений, существующих между нашими странами", – заявил Гарибашвили журналистам. Гарибашвили заверил Эрдогана в поддержке Грузии>>Турция для Грузии является одним из главных стратегических партнеров и торговым партнером номер один, отметил премьер. Два года назад страны наметили цель увеличить торговый оборот до трех миллиарда долларов, напомнил Гарибашвили. "Мы сделали это заявление два года назад, когда я был в Анкаре с официальным визитом, и хочу сказать, что уже в прошлом году торговый оборот достиг 2,8 миллиарда долларов, почти трех миллиардов, что, безусловно, очень важно", – заявил Гарибашвили.В ходе встречи также был затронут ряд вопросов, касающихся отношений между Грузией и Турцией. "Естественно, мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с отношениями между нашими странами, и существует еще больший потенциал для развития этих отношений, чтобы мы могли делать еще больше полезного для обеих сторон", – отметил Гарибашвили. Грузия и грузинский народ поддерживает Турциию и турецкий народ – это мое главное посланием к турецкому народу, заявил Гарибашвили. Глава грузинского правительства также поблагодарил грузинских спасателей, которые находятся в Турции за проделанную работу. "Мы в тот же день отправили спасателей, которые приехали на место со своей техникой. Спасли трех человек, к сожалению, нашли более 80 погибших. Я хочу поблагодарить наших спасателей-героев, всех, кто принимал участие в спасательных мероприятиях", – заявил премьер. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, в Турции погибли более 43 тысяч человек.Власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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