https://sputnik-georgia.ru/20230224/sostav-vitse-prezidentov-federatsii-futbola-gruzii-ostalsya-bez-izmeneniy-275201050.html

Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений

Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений

После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений – должности сохранили Каха Чумбуридзе, Александр Иашвили, Акакий Аладашвили и Николоз Джгаркава, решение было принято на заседании исполкома ФФГ в четверг. Действующий президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Кобиашвили был единственным кандидатом на пост. После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые. На посту генерального секретаря ФФГ также остался Давид Муджири.Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз >>Среди главных событий этого года для федерации футбола Грузии – проведения чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля. Фонд муниципального развития правительства Грузии осуществляет специально к континентальному первенству ряд инфраструктурных проектов в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Среди них ремонт функционирующих стадионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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