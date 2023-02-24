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Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений
Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений
После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T07:32+0400
2023-02-24T07:32+0400
2023-02-24T07:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений – должности сохранили Каха Чумбуридзе, Александр Иашвили, Акакий Аладашвили и Николоз Джгаркава, решение было принято на заседании исполкома ФФГ в четверг. Действующий президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Кобиашвили был единственным кандидатом на пост. После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые. На посту генерального секретаря ФФГ также остался Давид Муджири.Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз >>Среди главных событий этого года для федерации футбола Грузии – проведения чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля. Фонд муниципального развития правительства Грузии осуществляет специально к континентальному первенству ряд инфраструктурных проектов в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Среди них ремонт функционирующих стадионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, футбол, федерация футбола грузии
Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений
07:32 24.02.2023 (обновлено: 07:58 24.02.2023)
После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Состав вице-президентов Федерации футбола Грузии остался без изменений – должности сохранили Каха Чумбуридзе, Александр Иашвили, Акакий Аладашвили и Николоз Джгаркава, решение было принято на заседании исполкома ФФГ в четверг.
Действующий президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили 4 февраля 2023 года был избран на пост главы ФФГ в третий раз. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Кобиашвили был единственным кандидатом на пост.
После перевыборного съезда Федерации футбола, состоявшегося 4 февраля, заседание исполкома состоялось впервые. На посту генерального секретаря ФФГ также остался Давид Муджири.
Среди главных событий этого года для федерации футбола Грузии – проведения чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля. Фонд муниципального развития правительства Грузии осуществляет специально к континентальному первенству ряд инфраструктурных проектов в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Среди них ремонт функционирующих стадионов.