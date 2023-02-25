https://sputnik-georgia.ru/20230225/tbilisi-i-barselonu-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-275233836.html

Тбилиси и Барселону могут связать прямые авиарейсы

Тбилиси и Барселону могут связать прямые авиарейсы

В настоящее время прямые авиарейсы между Испанией и Грузией осуществляются только по маршруту Кутаиси-Барселона 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Тбилиси и Барселону могут связать прямые авиарейсы – директор директор Ассоциации аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе обсудил данный вопрос с руководством испанской бюджетной авиакомпании VUELING. Встреча представителей двух стран прошла в Марокко на форуме CONNECT 2023."У нас была очень плодотворная встреча с VUELING. Испанская низкобюджетная авиакомпания очень заинтересована в грузинском рынке в связи с растущим потоком туристов из Грузии в Испанию и наоборот", – сказал КаркашадзеЛоукостер WizzAir вернет третий борт в Кутаисский аэропорт>>Увеличению пассажиропотока между странами способствовали прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта в Барселону, заявил Каркашадзе, отметив, что это единственное прямое авиасообщение с Испанией. Директор Ассоциации аэропортов Грузии отметил, что с июня из Кутаиси будут выполняться рейсы в Мадрид. Бюджетная авиакомпания VUELING была основана в 2004 году и является второй крупнейшей авиакомпанией Испании по количеству рейсов и направлений. VUELING имеет базы в аэропортах Барселоны, Парижа (Орли) и Рима (Фьюмичино). Международный авиационный форум CONNECT был основан в 2004 году компанией Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации.Форум ежегодно проводится в разных странах Европы. В феврале 2018 года юбилейный, 15-й по счету, CONNECT приняла Грузия. Тогда в форуме приняли участие более 500 представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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