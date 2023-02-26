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До исторического матча сборных Грузии и Исландии остается несколько часов
До исторического матча сборных Грузии и Исландии остается несколько часов
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 26.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет последний матч отборочного цикла чемпионата мира в Тбилиси против команды Исландии, победа в котором гарантирует подопечным Илиаса Зуроса выход на мировое первенство. Трое лучших команд из группы L проходят на ЧМ. Первое и второе места гарантированы Испании и Италии. Сборная Грузии поборется с Исландией за третье место. Поскольку Грузия выиграла в Рейкьявике первый матч, то опережает соперника на очко в таблице. В составе сборной Грузии на площадку выйдут: Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания), Гиви Бакрадзе ("Олимп"), Бека Бекаури (ТГУ), Михаил Беришвили (ТГУ), Мераб Бочолишвили ("Кактус",) Бека Бурджанадзе ("Регги-Эмилия", Италия), Кахабер Джинчарадзе ("Кутаиси"), Георгий Корсантиа ("Гостивар", Северная Македония), Илья Лондаридзе ("Кавкасия"), Тад Макфадден ("Мурсия", Испания), Дуда Санадзе ("Анортосис", Кипр), Торнике Шенгелия ("Виртус", Италия), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания) и Георгий Цинцадзе (ТГУ). Сборная Исландии трижды играла с Грузией. Первый матч прошел в Тбилиси в 2006 году и завершился победой хозяев – 80:65. Вторую игру выиграли исландцы с минимальной разницей – 76:75. Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды >>Третий матч против Исландии был в ноябре 2022 года. Сборная Грузии выиграла 88:85. Начало матча в 20:00 по тбилисскому времени. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, исландия, испания, италия, бека бурджанадзе, дуда санадзе, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, исландия, испания, италия, бека бурджанадзе, дуда санадзе, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
До исторического матча сборных Грузии и Исландии остается несколько часов
16:12 26.02.2023 (обновлено: 17:21 26.02.2023)
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет последний матч отборочного цикла чемпионата мира в Тбилиси против команды Исландии, победа в котором гарантирует подопечным Илиаса Зуроса выход на мировое первенство.
Трое лучших команд из группы L проходят на ЧМ. Первое и второе места гарантированы Испании и Италии. Сборная Грузии поборется с Исландией за третье место. Поскольку Грузия выиграла в Рейкьявике первый матч, то опережает соперника на очко в таблице.
В составе сборной Грузии на площадку выйдут: Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания), Гиви Бакрадзе ("Олимп"), Бека Бекаури (ТГУ), Михаил Беришвили (ТГУ), Мераб Бочолишвили ("Кактус",) Бека Бурджанадзе ("Регги-Эмилия", Италия), Кахабер Джинчарадзе ("Кутаиси"), Георгий Корсантиа ("Гостивар", Северная Македония), Илья Лондаридзе ("Кавкасия"), Тад Макфадден ("Мурсия", Испания), Дуда Санадзе ("Анортосис", Кипр), Торнике Шенгелия ("Виртус", Италия), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания) и Георгий Цинцадзе (ТГУ).
Сборная Исландии трижды играла с Грузией. Первый матч прошел в Тбилиси в 2006 году и завершился победой хозяев – 80:65. Вторую игру выиграли исландцы с минимальной разницей – 76:75.
Третий матч против Исландии был в ноябре 2022 года. Сборная Грузии выиграла 88:85.
Начало матча в 20:00 по тбилисскому времени.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.