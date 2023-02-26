https://sputnik-georgia.ru/20230226/do-istoricheskogo-matcha-sbornykh-gruzii-i-islandii-ostaetsya-neskolko-chasov-275255686.html

До исторического матча сборных Грузии и Исландии остается несколько часов

До исторического матча сборных Грузии и Исландии остается несколько часов

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проведет последний матч отборочного цикла чемпионата мира в Тбилиси против команды Исландии, победа в котором гарантирует подопечным Илиаса Зуроса выход на мировое первенство. Трое лучших команд из группы L проходят на ЧМ. Первое и второе места гарантированы Испании и Италии. Сборная Грузии поборется с Исландией за третье место. Поскольку Грузия выиграла в Рейкьявике первый матч, то опережает соперника на очко в таблице. В составе сборной Грузии на площадку выйдут: Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания), Гиви Бакрадзе ("Олимп"), Бека Бекаури (ТГУ), Михаил Беришвили (ТГУ), Мераб Бочолишвили ("Кактус",) Бека Бурджанадзе ("Регги-Эмилия", Италия), Кахабер Джинчарадзе ("Кутаиси"), Георгий Корсантиа ("Гостивар", Северная Македония), Илья Лондаридзе ("Кавкасия"), Тад Макфадден ("Мурсия", Испания), Дуда Санадзе ("Анортосис", Кипр), Торнике Шенгелия ("Виртус", Италия), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания) и Георгий Цинцадзе (ТГУ). Сборная Исландии трижды играла с Грузией. Первый матч прошел в Тбилиси в 2006 году и завершился победой хозяев – 80:65. Вторую игру выиграли исландцы с минимальной разницей – 76:75. Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды >>Третий матч против Исландии был в ноябре 2022 года. Сборная Грузии выиграла 88:85. Начало матча в 20:00 по тбилисскому времени. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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