https://sputnik-georgia.ru/20230226/prodolzhaetsya-konkurs-dlya-kandidatov-v-sovet-natsbanka-gruzii-275256486.html
Продолжается конкурс для кандидатов в Совет Нацбанка Грузии
Продолжается конкурс для кандидатов в Совет Нацбанка Грузии
В этом году истекают полномочия не только президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T17:41+0400
2023-02-26T17:41+0400
2023-02-26T17:55+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
саломе зурабишвили
президент грузии
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Прием заявок для кандидатов на членство в Совет Национального банка Грузии продлится до 15 марта, сообщает администрация президента. В этом году истекают полномочия не только президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, но и вице-президента Арчила Мествришвили. Свои заявки можно оставить в резиденции главы государства через почтовый ящик (адрес: г. Тбилиси, ул. Атонели, 25) или по электронной почте: info@president.gov.ge. В перечне документов должны быть представлены CV, документ, удостоверяющий личность, диплом, справка об отсутствии судимости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии", так как увидела в них угрозу для независимости регулятора. Кроме того, президент работает над представлением парламенту кандидатур двух членов Совета Национального банка. Президент наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии" >>Согласно отвергнутому президентом законопроекту, один из трех вице-президентов Нацбанка становится первым вице-президентом, и именно он в случае необходимости должен исполнять функции президента. Срок полномочий нынешнего главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекает 3 марта, а президент пока не называла кандидатов ему на смену. Согласно поправкам, с момента его задействования до истечения полномочий одного из действующих вице-президентов (за исключением первого вице-президента) в Совет Национального банка будет пять исполнителей: президент, первый вице-президент и три вице-президента, а также остальные члены Совета. Национальный банк пока не комментировал последнюю версию законопроекта, который принял парламент Грузии. Первоначальная версия, где речь шла о создании дополнительной должности – первого вице-президента – ему не понравилась. Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>На сегодняшний день в Совете Нацбанка из девяти человек четыре исполнителя – президент и три вице-президента. Если бы бы парламент принял первоначальные поправки, исполнителей в Совете стало бы уже пять. Как пояснил Мествришвили, это нарушило бы баланс в Совете Нацбанка, и, соответственно, повлияло на независимость его решений. После истечения срока полномочий Кобы Гвенетадзе парламент Грузии по представлению президента должен будет выбрать нового члена Совета Нацбанка. После этого Совет должен будет выбрать кандидата в президенты из числа своих членов и представить президенту Грузии. Именно президент страны назначает и освобождает с должности главу Нацбанка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, саломе зурабишвили , президент грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, саломе зурабишвили , президент грузии
Продолжается конкурс для кандидатов в Совет Нацбанка Грузии
17:41 26.02.2023 (обновлено: 17:55 26.02.2023)
В этом году истекают полномочия не только президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Прием заявок для кандидатов на членство в Совет Национального банка Грузии продлится до 15 марта, сообщает администрация президента.
В этом году истекают полномочия не только президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, но и вице-президента Арчила Мествришвили.
"Заинтересованные лица, соответствующие требованиям, установленным органическим законом Грузии "О Национальном банке Грузии" для кандидатов в члены Совета Национального банка Грузии, могут до 15 марта 2023 года обратиться в Администрацию президента Грузии", – говорится в распространенном сообщении.
Свои заявки можно оставить в резиденции главы государства через почтовый ящик (адрес: г. Тбилиси, ул. Атонели, 25) или по электронной почте: info@president.gov.ge.
В перечне документов должны быть представлены CV, документ, удостоверяющий личность, диплом, справка об отсутствии судимости.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии", так как увидела в них угрозу для независимости регулятора. Кроме того, президент работает над представлением парламенту кандидатур двух членов Совета Национального банка.
Согласно отвергнутому президентом законопроекту, один из трех вице-президентов Нацбанка становится первым вице-президентом, и именно он в случае необходимости должен исполнять функции президента. Срок полномочий нынешнего главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекает 3 марта, а президент пока не называла кандидатов ему на смену.
Согласно поправкам, с момента его задействования до истечения полномочий одного из действующих вице-президентов (за исключением первого вице-президента) в Совет Национального банка будет пять исполнителей: президент, первый вице-президент и три вице-президента, а также остальные члены Совета.
Национальный банк пока не комментировал последнюю версию законопроекта, который принял парламент Грузии. Первоначальная версия, где речь шла о создании дополнительной должности – первого вице-президента – ему не понравилась.
На сегодняшний день в Совете Нацбанка из девяти человек четыре исполнителя – президент и три вице-президента. Если бы бы парламент принял первоначальные поправки, исполнителей в Совете стало бы уже пять.
Как пояснил Мествришвили, это нарушило бы баланс в Совете Нацбанка, и, соответственно, повлияло на независимость его решений.
После истечения срока полномочий Кобы Гвенетадзе парламент Грузии по представлению президента должен будет выбрать нового члена Совета Нацбанка. После этого Совет должен будет выбрать кандидата в президенты из числа своих членов и представить президенту Грузии. Именно президент страны назначает и освобождает с должности главу Нацбанка.