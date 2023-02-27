https://sputnik-georgia.ru/20230227/alternativnyy-zakonoproekt-ob-inoagentakh-budet-zaregistrirovan-v-parlamente-gruzii-275267759.html

Альтернативный законопроект об иноагентах будет зарегистрирован в парламенте Грузии

Альтернативный законопроект об иноагентах будет зарегистрирован в парламенте Грузии

Правящая партия намерена рассмотреть оба варианта законопроекта 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T11:55+0400

2023-02-27T11:55+0400

2023-02-27T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрирует проект закона "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Представители общественного движения "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект после того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. По его словам, американский закон – неадекватно строгий закон, и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Авторы первой инициативы, проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта