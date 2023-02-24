https://sputnik-georgia.ru/20230224/kogo-mogut-nazvat-inoagentom-v-gruzii-detali-skandalnogo-zakonoproekta-275206686.html

Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта

Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта

Закон касается только организаций, но не сотрудников этой организации 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T12:34+0400

2023-02-24T12:34+0400

2023-02-24T12:54+0400

грузия

политика

новости

сша

тбилиси

европа

созар субари

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964949_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_552b910263d3b5a5593676777490b754.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" затронет только организации, а не физических лиц, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари. Законопроект, представленный движением "Сила народа", стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. Тем не менее, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила поддержать его на уровне принципов и продолжить обсуждение деталей. Как разъяснил депутат в эфире телеканала "Имеди", закон касается только организаций, но не сотрудников этой организации. "Агентом влияния названа сама организация, в отличие от американского закона, которая агентами называет личности", – отметил Субари. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>По словам Субари, оппозиция начала критиковать первый законопроект, даже не прочитав его. "Мы вносим оба (законопроекта – ред.) и говорим оппозиции, поскольку вы называете российским тот законопроект, который был действительно грузинским, и из американского было взято всего несколько пунктов, то тогда мы надеемся, что вы поддержите американский закон", – отметил Субари. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. По его словам, американский закон неадекватно строгий закон, и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным.Авторы первой инициативы - проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. "Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния">>Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?>>Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, созар субари, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта