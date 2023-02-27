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ООН обеспокоена грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния"

ООН обеспокоена грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния"

Организация призвала парламент Грузии провести широкие и содержательные консультации по данному вопросу 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T16:03+0400

2023-02-27T16:03+0400

2023-02-27T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Представительство ООН в Грузии выразило глубокую обеспокоенность в связи с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния" и считает, что принятие указанного проекта угрожает деятельности гражданского общества и СМИ.Проект закона, представленный движением "Сила народа", стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица – НПО и СМИ, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Законопроект создает угрозу защите таких прав, как свобода объединения и выражения, право на участие в общественной деятельности, право на конфиденциальность и защиту личных данных, а также запрет на дискриминацию, отмечено в заявлении ООН. "Принятие подобного закона может затруднить деятельность ООН в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, стратегии страны, которую мы подписали вместе с правительством Грузии", – говорится в заявлении. Организация призвала парламент Грузии учесть мнения всех сторон по данному вопросу и провести широкие, инклюзивные и содержательные консультации."Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения таких мер, которые создадут угрозу грузинской демократии и воспрепятствуют или замедлят поддержку развития Грузии", – отмечено в заявлении. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента. Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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