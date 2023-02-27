https://sputnik-georgia.ru/20230227/pochemu-pokroviteli-saakashvili-boryutsya-za-ego-osvobozhdenie-versii-sily-naroda-275282953.html

Почему покровители Саакашвили борются за его освобождение? Версии "Силы народа"

Почему покровители Саакашвили борются за его освобождение? Версии "Силы народа"

Депутаты предполагают, что покровители Саакашвили пытаются скрыть его военные преступления 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T15:01+0400

2023-02-27T15:01+0400

2023-02-27T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Забота об осужденном экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили со стороны иностранных покровителей порождает серьезные вопросы, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". "Силу народа" в августе 2022 года основали четверо депутатов парламента, покинувших правящую "Грузинскую мечту" с тем, чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Депутаты между тем остались вместе с ней в парламентском большинстве. Как отмечают авторы заявления, иностранные покровители экс-президента широко развернули кампанию по освобождению Саакашвили, убедили Европарламент принять три резолюции с этим требованием, подключили к кампании госведомства разных стран, посольства, международные СМИ. По мнению авторов заявления, по одной из версий американцы могут хотеть освобождения Саакашвили для начала новой войны. Однако факт, что имидж Саакашвили сегодня еще больше испорчен, чем он был еще перед тем, как попал в тюрьму. "Поэтому мы не думаем, что американцы не могли прочувствовать ситуацию на таком уровне, чтобы надеяться на государственный переворот под руководством Саакашвили и втягивание страны в войну", – отмечают авторы заявления. Поэтому более логична вторая версия, согласно которой целью освобождения Саакашвили является сокрытие военных преступлений 2008 года. "Видимо, покровители Саакашвили либо боятся шантажа, либо они в серьезном долгу перед Саакашвили из-за августовской войны. Иначе невозможно объяснить, почему они так яростно пытаются освободить Саакашвили из заключения", – говорится в заявлении."Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя>> Чем дольше продолжается кампания по освобождению Саакашвили, тем актуальнее становится вопрос: что произошло в августе 2008 года, отмечают авторы заявления. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Дела Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Депутат Роман Гоциридзе покидает "Нацдвижение">>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, грузинская мечта, европарламент, тбилисский городской суд