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Участок центральной автомагистрали Грузии закрывается для большегрузов
Участок центральной автомагистрали Грузии закрывается для большегрузов
Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км дороги 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T22:43+0400
2023-02-27T22:43+0400
2023-02-27T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. На участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 8:00 по 19:00 28 февраля будет ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км (Сурами-Квандзи-Сакасриа) автомагистрали.В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале >>Для остального вида автотранспорта движение свободное.На остальных участках дороги автотранспорт передвигается без ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
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грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог
Участок центральной автомагистрали Грузии закрывается для большегрузов
22:43 27.02.2023 (обновлено: 23:06 27.02.2023)
Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км дороги
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. На участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 8:00 по 19:00 28 февраля будет ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км (Сурами-Квандзи-Сакасриа) автомагистрали.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги автотранспорт передвигается без ограничений.