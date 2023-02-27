https://sputnik-georgia.ru/20230227/uchastok-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-zakryvaetsya-dlya-bolshegruzov-275296112.html

Участок центральной автомагистрали Грузии закрывается для большегрузов

Участок центральной автомагистрали Грузии закрывается для большегрузов

Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км дороги 27.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. На участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 8:00 по 19:00 28 февраля будет ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на 132-163 км (Сурами-Квандзи-Сакасриа) автомагистрали.В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале >>Для остального вида автотранспорта движение свободное.На остальных участках дороги автотранспорт передвигается без ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог