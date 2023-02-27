https://sputnik-georgia.ru/20230227/zakonoproekt-ob-inoagentakh-rassmotryat-komitety-parlamenta-gruzii-275296798.html

Законопроект об иноагентах рассмотрят комитеты парламента Грузии

Законопроект об иноагентах рассмотрят комитеты парламента Грузии

Законопроект подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Европарламента и ООН 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T23:53+0400

2023-02-27T23:53+0400

2023-02-27T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Парламентское бюро приняло решение об определении ведущих и обязательных комитетов для дальнейшего рассмотрения новой законодательной инициативы законопроекта "О регистрации иностранных агентов" на заседании в понедельник, говорится в сообщении Высшего законодательного органа Грузии. Парламент Грузии зарегистрировал альтернативный законопроект об иноагентах – "О регистрации иностранных агентов", который является копией американского закона. Авторами законопроекта являются входящие в большинство депутаты от "Силы народа": Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Дачи Берая и Виктор Джапаридзе. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах >>От имени инициаторов законопроекта в парламент также инициирован законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который, по словам авторов и представителей правящей партии "Грузинская мечта", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Европарламента и ООН. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта, депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа", решили скопировать американский закон и инициировать его. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>"Мы зарегистрировали это (копию американского закона "Акт о регистрации иностранных агентов" - ред.) для того, чтобы у общественности была возможность сравнить эти два законопроекта во время слушаний в комитетах и ​​убедиться, насколько лучше представленный нами первоначальный вариант", – сказала депутат, член "Силы народа" Эка Сепашвили. По ее словам, у инициаторов законопроекта была встреча с руководством большинства, в результате чего была достигнута договоренность, что оба законопроекта будут приняты в первом чтении на уровне принципов, а после их направят в Венецианскую комиссию для получения оценки. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, сша, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, венецианская комиссия, оон, европарламент