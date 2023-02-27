https://sputnik-georgia.ru/20230227/parlament-gruzii-zaregistriroval-amerikanskiy-variant-zakona-ob-inoagentakh-275289339.html

Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах

Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах

Согласно альтернативному законопроекту, иноагентом может быть как юридическое, так и физическое лицо 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T19:35+0400

2023-02-27T19:35+0400

2023-02-27T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Парламент Грузии зарегистрировал альтернативный законопроект об иноагентах - "О регистрации иностранных агентов", который является копией американского закона.Первый законопроект - "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей правящей партии "Грузинская мечта", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Европарламента и ООН.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это, авторы законопроекта - депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа", решили скопировать американский закон и инициировать его."Грузинская мечта" согласилась поддержать оба законопроекта в первом чтении, а после отправить в Венецианскую комиссию для получения оценки. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом принципиальна терминология - "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина иноагент, по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.По ее словам, голосование по законопроектам планируется в конце июня. Контроль по-американскиСогласно инициированному в парламенте Грузии законопроекту "О регистрации иностранных агентов", иноагентом является физическое лицо, юридическое лицо или любое другое объединение физических лиц.Агент иностранной силы должен будет в течение 48 часов предоставить генеральному прокурору Грузии любую связанную с интересами иностранной силой информацию, которая была отправлена по почте или другими средствами. Иностранная сила это:- власти или политическая партия иностранного государства;- лицо, находящееся за пределами Грузии (исключение: граждане Грузии, которые жили в Грузии, или не физические лица, созданные согласно грузинскому законодательству и ведущие деятельность в Грузии);- юридическое лицо или иное объединение физических лиц, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства или работающее на территории иностранного государства;Агент иностранной силы: Любое лицо, действующее согласно прямому или косвенному приказу, просьбе или под контролем иностранной силы, либо согласно приказу, просьбе или под контролем лица, которое полностью или в основном контролируется или финансируется иностранной силой, которое непосредственно или посредством других: "Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах>>- включено в политическую деятельность в Грузии исходя из интересов иностранной силы;- действует в Грузии в качестве советника, рекламного агента, работника информационной службы или политического советника по вопросам общественных отношений исходя из интересов иностранной силы; - финансирует в Грузии разные субъекты, дает в долг деньги или иное имущество исходя из интересов иностранной силы;- представляет интересы иностранной силы во время общения с органами власти Грузии. Агентом иностранной силы являются в том числе те, которые занимаются вышеперечисленной деятельностью безо всякого контракта, а также те, кто преподносит себя в качестве агента иностранной силы. Не является агентом иностранной силы СМИ, если оно согласно согласно грузинскому законодательству и бенефициарным собственником не менее 80% которого является гражданин Грузии, при этом тот, который не управляется, не финансируется или не контролируется иностранной силой. Требования к агенту иностранной силы:Агент иностранной силы обязан обратиться за регистрацией в Генеральную прокуратуру Грузии. Обращение должно поступить в течение 10 дней после того, как лицо подпадет под категорию агента иностранной силы. Заявка должна содержать такие данные, как имя, фамилия, личный номер, адрес, данные о национальности и гражданстве; название юридического лица или иного объединения физических лиц, информацию о каждом учредителе и руководителе, а также устав. Также должен быть предоставлен перечень работников этой организации.Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи>> Кроме того, агент иностранной силы должен предоставить Генпрокуратуре информацию об иностранной силой (название и адрес), в пользу которого действует; описать выполненную в пользу иностранной силы работе.В заявке также должна быть информация о полученном от иностранной силы финансировании, а также о мерах по контролю или надзору, к которым прибегала иностранная сила в отношении заявителя. В Генпрокуратуру должна поступить в том числе информация о письменной или устной договоренности с иностранной силой и о выполненных согласно соглашению действиях. Еще одно требование - предоставить детальную информацию о тратах денег и имущества, которое заявитель получил от иностранной силы. Вся эта информация должна быть публичной. Правила ознакомления с ней определяет генпрокурор. Спикер парламента Грузии ответил на критику ЕС о законе об "иноагентах">>Эти требования не касаются дипломатов, консулов и работников дипломатической и консульской службы; должностных лиц иностранного государства; тех, кто занимается благотворительной деятельностью; тех, кто добросовестно занимается религиозной, образовательной, научной, академической или творческой деятельностью; адвокатов иностранной силы в рамках выполнения адвокатских обязанностей.Также требования не касаются агентов, которые занимаются лоббистской деятельностью и зарегистрированы согласно грузинскому закону "О лоббистской деятельности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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