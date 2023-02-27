https://sputnik-georgia.ru/20230227/parlament-gruzii-zaregistriroval-amerikanskiy-variant-zakona-ob-inoagentakh-275289339.html
Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах
Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах
Согласно альтернативному законопроекту, иноагентом может быть как юридическое, так и физическое лицо 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T19:35+0400
2023-02-27T19:35+0400
2023-02-27T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Парламент Грузии зарегистрировал альтернативный законопроект об иноагентах - "О регистрации иностранных агентов", который является копией американского закона.Первый законопроект - "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей правящей партии "Грузинская мечта", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Европарламента и ООН.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это, авторы законопроекта - депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа", решили скопировать американский закон и инициировать его."Грузинская мечта" согласилась поддержать оба законопроекта в первом чтении, а после отправить в Венецианскую комиссию для получения оценки. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом принципиальна терминология - "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина иноагент, по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.По ее словам, голосование по законопроектам планируется в конце июня. Контроль по-американскиСогласно инициированному в парламенте Грузии законопроекту "О регистрации иностранных агентов", иноагентом является физическое лицо, юридическое лицо или любое другое объединение физических лиц.Агент иностранной силы должен будет в течение 48 часов предоставить генеральному прокурору Грузии любую связанную с интересами иностранной силой информацию, которая была отправлена по почте или другими средствами. Иностранная сила это:- власти или политическая партия иностранного государства;- лицо, находящееся за пределами Грузии (исключение: граждане Грузии, которые жили в Грузии, или не физические лица, созданные согласно грузинскому законодательству и ведущие деятельность в Грузии);- юридическое лицо или иное объединение физических лиц, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства или работающее на территории иностранного государства;Агент иностранной силы: Любое лицо, действующее согласно прямому или косвенному приказу, просьбе или под контролем иностранной силы, либо согласно приказу, просьбе или под контролем лица, которое полностью или в основном контролируется или финансируется иностранной силой, которое непосредственно или посредством других: "Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах>>- включено в политическую деятельность в Грузии исходя из интересов иностранной силы;- действует в Грузии в качестве советника, рекламного агента, работника информационной службы или политического советника по вопросам общественных отношений исходя из интересов иностранной силы; - финансирует в Грузии разные субъекты, дает в долг деньги или иное имущество исходя из интересов иностранной силы;- представляет интересы иностранной силы во время общения с органами власти Грузии. Агентом иностранной силы являются в том числе те, которые занимаются вышеперечисленной деятельностью безо всякого контракта, а также те, кто преподносит себя в качестве агента иностранной силы. Не является агентом иностранной силы СМИ, если оно согласно согласно грузинскому законодательству и бенефициарным собственником не менее 80% которого является гражданин Грузии, при этом тот, который не управляется, не финансируется или не контролируется иностранной силой. Требования к агенту иностранной силы:Агент иностранной силы обязан обратиться за регистрацией в Генеральную прокуратуру Грузии. Обращение должно поступить в течение 10 дней после того, как лицо подпадет под категорию агента иностранной силы. Заявка должна содержать такие данные, как имя, фамилия, личный номер, адрес, данные о национальности и гражданстве; название юридического лица или иного объединения физических лиц, информацию о каждом учредителе и руководителе, а также устав. Также должен быть предоставлен перечень работников этой организации.Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи>> Кроме того, агент иностранной силы должен предоставить Генпрокуратуре информацию об иностранной силой (название и адрес), в пользу которого действует; описать выполненную в пользу иностранной силы работе.В заявке также должна быть информация о полученном от иностранной силы финансировании, а также о мерах по контролю или надзору, к которым прибегала иностранная сила в отношении заявителя. В Генпрокуратуру должна поступить в том числе информация о письменной или устной договоренности с иностранной силой и о выполненных согласно соглашению действиях. Еще одно требование - предоставить детальную информацию о тратах денег и имущества, которое заявитель получил от иностранной силы. Вся эта информация должна быть публичной. Правила ознакомления с ней определяет генпрокурор. Спикер парламента Грузии ответил на критику ЕС о законе об "иноагентах">>Эти требования не касаются дипломатов, консулов и работников дипломатической и консульской службы; должностных лиц иностранного государства; тех, кто занимается благотворительной деятельностью; тех, кто добросовестно занимается религиозной, образовательной, научной, академической или творческой деятельностью; адвокатов иностранной силы в рамках выполнения адвокатских обязанностей.Также требования не касаются агентов, которые занимаются лоббистской деятельностью и зарегистрированы согласно грузинскому закону "О лоббистской деятельности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия
Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах
19:35 27.02.2023 (обновлено: 20:38 27.02.2023)
Согласно альтернативному законопроекту, иноагентом может быть как юридическое, так и физическое лицо
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Парламент Грузии зарегистрировал альтернативный законопроект об иноагентах - "О регистрации иностранных агентов", который является копией американского закона.
Первый законопроект - "О прозрачности иностранного влияния"
, по словам авторов и представителей правящей партии "Грузинская мечта", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Европарламента и ООН.
Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это, авторы законопроекта - депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа", решили скопировать американский закон и инициировать его.
"Грузинская мечта" согласилась поддержать оба законопроекта в первом чтении, а после отправить в Венецианскую комиссию для получения оценки. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом принципиальна терминология - "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина иноагент, по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
"Это (копия американского закона "Акт о регистрации иностранных агентов" - ред.) мы зарегистрировали, чтобы у общества была возможность наглядно сравнить эти два законопроекта во время комитетских слушаний и убедиться, насколько лучше представленный нами первоначальный вариант", - сказала депутат, член "Силы народа" Эка Сепашвили.
По ее словам, голосование по законопроектам планируется в конце июня.
Контроль по-американски
Согласно инициированному в парламенте Грузии законопроекту "О регистрации иностранных агентов
", иноагентом является физическое лицо, юридическое лицо или любое другое объединение физических лиц.
Агент иностранной силы должен будет в течение 48 часов предоставить генеральному прокурору Грузии любую связанную с интересами иностранной силой информацию, которая была отправлена по почте или другими средствами.
- власти или политическая партия иностранного государства;
- лицо, находящееся за пределами Грузии (исключение: граждане Грузии, которые жили в Грузии, или не физические лица, созданные согласно грузинскому законодательству и ведущие деятельность в Грузии);
- юридическое лицо или иное объединение физических лиц, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства или работающее на территории иностранного государства;
Любое лицо, действующее согласно прямому или косвенному приказу, просьбе или под контролем иностранной силы, либо согласно приказу, просьбе или под контролем лица, которое полностью или в основном контролируется или финансируется иностранной силой, которое непосредственно или посредством других:
- включено в политическую деятельность в Грузии исходя из интересов иностранной силы;
- действует в Грузии в качестве советника, рекламного агента, работника информационной службы или политического советника по вопросам общественных отношений исходя из интересов иностранной силы;
- финансирует в Грузии разные субъекты, дает в долг деньги или иное имущество исходя из интересов иностранной силы;
- представляет интересы иностранной силы во время общения с органами власти Грузии.
Агентом иностранной силы являются в том числе те, которые занимаются вышеперечисленной деятельностью безо всякого контракта, а также те, кто преподносит себя в качестве агента иностранной силы.
Не является агентом иностранной силы СМИ, если оно согласно согласно грузинскому законодательству и бенефициарным собственником не менее 80% которого является гражданин Грузии, при этом тот, который не управляется, не финансируется или не контролируется иностранной силой.
Требования к агенту иностранной силы:
Агент иностранной силы обязан обратиться за регистрацией в Генеральную прокуратуру Грузии. Обращение должно поступить в течение 10 дней после того, как лицо подпадет под категорию агента иностранной силы.
Заявка должна содержать такие данные, как имя, фамилия, личный номер, адрес, данные о национальности и гражданстве; название юридического лица или иного объединения физических лиц, информацию о каждом учредителе и руководителе, а также устав. Также должен быть предоставлен перечень работников этой организации.
Кроме того, агент иностранной силы должен предоставить Генпрокуратуре информацию об иностранной силой (название и адрес), в пользу которого действует; описать выполненную в пользу иностранной силы работе.
В заявке также должна быть информация о полученном от иностранной силы финансировании, а также о мерах по контролю или надзору, к которым прибегала иностранная сила в отношении заявителя.
В Генпрокуратуру должна поступить в том числе информация о письменной или устной договоренности с иностранной силой и о выполненных согласно соглашению действиях.
Еще одно требование - предоставить детальную информацию о тратах денег и имущества, которое заявитель получил от иностранной силы.
Вся эта информация должна быть публичной. Правила ознакомления с ней определяет генпрокурор.
Эти требования не касаются дипломатов, консулов и работников дипломатической и консульской службы; должностных лиц иностранного государства; тех, кто занимается благотворительной деятельностью; тех, кто добросовестно занимается религиозной, образовательной, научной, академической или творческой деятельностью; адвокатов иностранной силы в рамках выполнения адвокатских обязанностей.
Также требования не касаются агентов, которые занимаются лоббистской деятельностью и зарегистрированы согласно грузинскому закону "О лоббистской деятельности".